15 أغنية في حفل مدحت صالح بمهرجان الموسيقى العربية

يُحيي المطرب مدحت صالح، مساء اليوم، حفلًا غنائيًا على خشبة مسرح النافورة الجديد بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته التاسعة والعشرين.ومن المقرر أن يقدم مدحت صالح خلال الحفل 15 أغنية من أجمل أغنيات مشواره الغنائي وهم: "زي ما هىّ حبها، يا واحشني رد عليا، بتسأل ليه عليا، الحلوة داير شباكها، ويا جميل ياللي هنا، والنبي يا جميل مش كفاية يا حبيبي، مانحرمش العمر منك، بان عليا حبه، جاي على نفسك ليه، وكوكب تاني، المليونيرات، الدنيا لو هتيجي، وأنا ابن مصر".وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الأحد الماضي فعاليات المهرجان الذي يقام في الفترة من 1 - 10 نوفمبر، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية" وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقياس درجة الحرارة، وارتداء الكمامات حفاظًا على صحة الجمهور، وكذلك التباعد بين الكراسي وبعضها بمسافات معقولة يمينًا ويسارًا وللأمام والخلف حتى خشبة المسرح كبيرة بحيث يكون هناك تباعد بين العازفين.