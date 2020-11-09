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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسكندرية يعد أهالي «الشامي» بحل أزمة الصرف الصحي

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:47 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
هبة عويضة
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زار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء الإثنين، منطقة الشامي بشارع مصطفى كامل التابعة لحي منتزة أول عقب انتهاء النوة الحالية، للاستماع لمشاكل قاطني المنطقة والتي تعاني منها المنطقة منذ سنوات، خاصة تجمعات المياه خلال الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة خلال اليومين السابقين، وتوزيع بعض المساعدات العاجلة للمتضررين، والذي يأتي في إطار  حرص المحافظة على رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط وسرعة الاستجابة لمطالبهم، بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.

واستمع محافظ الإسكندرية، إلى مطالب أهالي المنطقة، مؤكدا أن مشكلة الصرف الصحي التي تعاني منها المنطقة منذ أكثر من ٥ سنوات والتي كان من أهم أسبابها البناء العشوائي، سيتم وضعها ضمن أولويات الخطة العاجلة للصرف الصحي العام المقبل، لعدم إمكانية إقامة أية مشروعات صرف صحي خلال موسم الأمطار، وطالب الأهالي بوضع مقترحات وحلول مؤقتة للمشكلة لمواجهات النوات هذا العام لحين عمل الحل الدائم لها.

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