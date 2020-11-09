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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«قمر على سمرقند» لـ المنسي قنديل في طبعة جديدة عن الشروق

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:01 م
قمر على سمرقند
قمر على سمرقند
آلاء حسن
طباعة
أعلنت دار الشروق للنشر والتوزيع صدور الطبعة التاسعة من رواية "قمر على سمرقند" للكاتب محمد المنسي قنديل، والتي كانت قد صدرت طبعتها الأولي في عام 2005.

ومن أجواء الرواية:
عندما يقوم "علي" الطبيب المصري الشاب برحلة إلى مدينة "سمرقند"، بحثًا عن سر قديم ويتقابل مع رجل أسطوري هو "نورالله" الذي يقود سيارته ويوجه مصيره، ويخوضان معًا مغامرة في أماكن مدهشة، وتأخذ الرحلة أيضًا بعدها في الزمان فتستكشف بعضًا من ماضي هذه الأرض الغضة والغنية بالتاريخ والأساطير، وتخوض في تعقيدات الحاضر بكل ما فيه من مؤامرات وعنف وجنس.

محمد المنسي قنديل.. روائي مصري، ولد في المحلة الكبرى عام 1949، تخرج من كلية طب المنصورة عام 1975، ولكنه انشغل بإعادة كتابة التراث فاعتزل الطب وتفرغ للكتابة، صدر له عن دار الشروق رواية "قمر على سمرقند" التي فازت بجائزة ساويرس للآداب (2006) وتُرجمت إلى الإنجليزية، و"يوم غائم في البر الغربي" التي وصلت للقائمة القصيرة في جائزة البوكر للرواية العربية (2010).

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