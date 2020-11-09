17 وفاة و443 إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 17 حالة وفاة جديدة من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1920 حالة.وأضافت الوزارة- في بيان اليوم حول الوضع الوبائي في البلاد- أنه تم تسجيل 443 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 71 ألفًا و569 مصابًا.