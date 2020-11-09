البعثة الدولية تعقد مؤتمرها الختامي للمرحلة الثانية غدًا

تعقد البعثة الدولية المشتركة لمتابعة انتخابات مجلس النواب مصر 2020، مؤتمرًا صحفيًا غدًا لعرض التقرير الختامي حول متابعة المرحلة الثانية للعملية الانتخابية.وكان وفد من البعثة الدولية قد تفقد عددًا من اللجان الانتخابية بمحافظات مختلفة، وأشاد المتابعون الدوليين بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة داخل اللجان.وكانت مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان شاركت بصفتها الشريك المحلي للبعثة، بتنسيق اجتماعات دورية للمتابعين الدوليين، حرصًا منها على وجود متابعة دولية شاملة لجميع مراحل العملية الانتخابية يعكسها التقرير النهائي للبعثة بنهاية الانتخابات.