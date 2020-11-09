الأنبا هدرا يناقش «وحدانية الخالق» بلقاءات الوعي الإيماني

شارك الأنبا هدرا مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسوان، مساء الإثنين، في لقاءات الوعي الإيماني الأرثوذكسي التي تنظمها لجنة الإيمان والتعليم بالمجمع المقدس بالكنيسة.وناقش نيافته موضوع "وحدانية الخالق"، في أول لقاء ضمن لقاءات الوعي الإيماني والتي تنظمها الكنيسة بهدف تقديم موضوعات تخص العقيدة المسيحية الأرثوذكسية.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأحد الماضي، خفض الأعداد التي تقيمها في القداسات الإلهية بكنائسها المختلفة بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية، طبقًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكنيسة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".