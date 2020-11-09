رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 نوفمبر 2020 الموافق 23 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 09:51 م
الهواتف المحمولة
الهواتف المحمولة
راندا التوني
طباعة
تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة أحمد على، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 127 لسنة 1955.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من دبي، استوقف محمود عبد الرؤوف، رئيس قسم اللجنة الجمركية، أحد الركاب المصريين القادمين من الإمارات يحاول الخروج مسرعًا من صالة الوصول، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية أجاب بالنفي.

وتم طلب تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة xray بمعرفة أبوالقاسم عبدالحكيم، مأمور الفحص علي الجهاز، فلاحظ وجود كميات من الهواتف داخل حقائبه.

وبالعرض على حمدى حافظ، نائب مدير الإدارة، قرر تكليف عبدالله حمدي، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا فتبين وجود 30 هاتفا محمولا ماركة iPhone 11 مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 129 لسنة 2020 وإخطار إبراهيم عبداللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«افتتح كشك سجائر».. حكاية الفتوة الذى أنهت حياته راقصة فى شارع عماد الدين

اعترافات قاتل صديقه بقنا: «مشيت ورا كلامها وقتلته»

انفراد| حسن صقر يشكل «مجلس الزمالك».. وحسن شحاتة في مقعد العضوية

منهم خط الصعيد.. إعدام 10 مجرمين وتسليمهم لذويهم بالمنيا

الصور

image description

«دمياط» تبحث تذليل عقبات الاستثمار

image description

تعيين 3 أساتذة و7 مساعدين بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

محافظ الدقهلية يدشن حملة للقضاء على الطفيليات المعوية بين التلاميذ

image description

حملة مكبرة لتجميل ورفع كفاءة الكباري العلوية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة أبوتيج

الأكثر قراءة

انفراد| حسن صقر يشكل «مجلس الزمالك».. وحسن شحاتة في مقعد العضوية

«كده عيب».. إلهام شاهين تغادر مهرجان الإسكندرية السينمائي

مصرع شاب سقط من قطار «طنطا المنصورة»

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

إنفوجراف

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

عبداللطيف الدوماني ضيف برنامج «BE oNTlME» علي قناة oN

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

كورونا يزيد من سوء حالة طنين الأذن

ماذا يوفر موقع وزارة القوى العاملة 2020 لجميع العمالة غير المنتظمة والوظائف؟

أيام زمان

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

«60 سيجارة يوميًا».. حكاية صالح سليم مع التدخين

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سنين عجاف
القس. رفعت فكرى
بناء الإنسان وبناء العالم
لواء.حمدى البطران
السلطة والفوضى
لواء. محسن الفحام
جيل جديد للعطاء
المزيد

الثقافة

«قمر على سمرقند» لـ المنسي قنديل في طبعة جديدة عن الشروق

144 عامًا على ميلاد شاعر الإنسانية: «حديث الروح» عن محمد إقبال

منى الشيمى تصدر «وطن الجيب الخلفى» مع دار دريم بن

«حكاية غزو مصر في العصور القديمة» على طاولة ثقافة القليوبية