جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة أحمد على، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 127 لسنة 1955.ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من دبي، استوقف محمود عبد الرؤوف، رئيس قسم اللجنة الجمركية، أحد الركاب المصريين القادمين من الإمارات يحاول الخروج مسرعًا من صالة الوصول، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية أجاب بالنفي.وتم طلب تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة xray بمعرفة أبوالقاسم عبدالحكيم، مأمور الفحص علي الجهاز، فلاحظ وجود كميات من الهواتف داخل حقائبه.وبالعرض على حمدى حافظ، نائب مدير الإدارة، قرر تكليف عبدالله حمدي، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا فتبين وجود 30 هاتفا محمولا ماركة iPhone 11 مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 129 لسنة 2020 وإخطار إبراهيم عبداللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.