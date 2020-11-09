برلماني: إشادة المنظمات بنزاهة الانتخابات شهادة ديمقراطية

أشاد أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، بالتقرير الذي أعده البرلمان العربي عن متابعته للانتخابات البرلمانية المصرية، وإشادته بالإجراءات القانونية والاحترازية والإقبال المتميز للناخبين في مصر خلال يومي الاقتراع علاوة على الإقبال الكبير من قبل المرأة والشباب بمختلف المراكز.وأضاف في بيان له اليوم أن الانتخابات لم تشوبها شائبة فضلا عن الالتزام بالإجراءات القانونية لفتح اللجان فى المواعيد المحددة، والالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لضمان عدم انتشار فيروس كورونا، وتسهيل تصويت الناخبين خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن شهادة البرلمان العربي وغيره من البعثات الحقوقية والمنظمات الإقليمية بمجريات العملية الانتخابية يؤكد تميز العرس الديمقراطي الذي عاشته مصر ونجاحها في تنظيم الانتخابات رغم القلق الذي كان موجودا بسبب تفشي أخطر وباء في العالم وهو وباء كورونا.