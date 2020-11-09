حدرج يطالب بضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى لتأهيل الشباب

أكد فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن هيئة التنمية الصناعية تتمتع بطفرة في أدائها خاصة بعد تولى اللواء محمد الزلاط رئاستها، نظرًا للخبرة الكبيرة والكفاءة في مجال إدارة المشروعات القومية ومشروعات المجمعات الصناعية المتخصصة.وطالب حدرج، خلال مؤتمر الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مع اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية مساء اليوم الإثنين، التعرف على رؤية هيئة التنمية الصناعية في خدمة المستثمرين الصناعيين والآليات الجديدة لدعم ومساندة الصناعة الوطنية سواء من ناحية طروحات الأراضى والتيسيرات التي يمكن اتخاذها في تخصيص الأراضي وأسعارها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مشروع المجمعات الصناعية الجديد.وأشار إلى أن كل إجراء تحفيزى وكل تيسيرات تقدمها الدولة للصناعة يحقق مصالح مشتركة للدولة وللمستثمر وللمجتمع بطبيعة الحال.ولفت حدرج إلى أن حل المعوقات التى تواجه المستثمرين الصناعيين تمثل البداية الحقيقية لنرى جيلًا جديدًا من الصناعيين يوفر السلع ويوفر فرص العمل.ودعا إلى أن تكون الفترة المقبلة مرحلة اهتمام لعودة الصناعة إلى دورها الطبيعي، ووضع رؤية حلول سريعة وفعالة للحصول على الأراضي الصناعية والرخص الصناعية ورخص من الدفاع المدنى بطريقة مقبولة.وطالب بضرورة الاهتمام بعملية التعليم الفنى والتعليم بصفة عامة لتأهيل الشباب ووجود العمالة المدربة القادرة على تنفيذ خطط التنمية الصناعية كما يجب أن تكون.وأشار إلى أنه من المعروف أن الحل لكثير من الأزمات الاقتصادية هو إعادة إحياء الصناعة وتهيئة المناخ لمجتمع الأعمال، وهو دور بالأساس يبدأ من الدولة ويلزمه إرادة ومتابعة على أعلى مستوى لتنفيذ سياسات النمو، والتى تعتمد بالأساس على توطين الصناعة وتشجيع المشروعات الإنتاجية فى مختلف المجالات.كما طالب بأهمية بث ثقافة الإنتاج لدى الشباب والمجتمع بصفة عامة وربط التعليم بسوق العمل، بالإضافة إلى تقديم كل الحوافز الإجرائية والتشريعية والمعنوية للمجتمع الصناعى.