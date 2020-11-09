اجتماع عمانوئيل للكتاب المقدس يناقش «تأملات في سفر زكريا»

بثت إيبارشية ملوي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء الإثنين، فعاليات اجتماع عمانوئيل لدراسة الكتاب المقدس عبر تقنية البث المباشر.وناقش القس إيلياس رمسيس خلال فعاليات الاجتماع موضوع "تأملات في سفر زكريا"، تحت رعاية الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وتوابعها.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأحد الماضي، بخفض الأعداد التي تقيمها في القداسات الإلهية بكنائسها المختلفة بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية، طبقًا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكنيسة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".