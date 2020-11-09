كيف ستكون شكل العلاقة بين السيدة الأولى الأمريكية ونائبة الرئيس؟



عقب الإعلان عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، اتجهت الأنظار إلى السيدة الأولى وهي «جيل تريسي»، وتناصفت معها الأضواء نائبة الرئيس «كامالا هاريس» حيث لأول مرة تشغل امرأة سمراء هذا المنصب.



ومن هنا يأتي التساؤل عن العلاقة بين السيدة الأولى ونائبة الرئيس، حيث أن هدوء العلاقة بينهم يعني هدوء الأجواء بالبيت الأبيض بالطبع، ومن ثم توفيق جو بايدن في مهامه.



«جيل تريسي»

هى مدرسة أمريكية تولت منصب السيدة الثانية للولايات المتحدة بين عامي 2009 و2017، حيث كان جو بايدن، نائب رئيس الولايات المتحدة السابع والأربعين، وفي لقاء جمع بينهما أعجبت جيل بجو بمظهره وأخلاقه المختلفة عن كافة زملاؤها بالجامعة حينها، وكان جيل في هذه الفترة تخلص إجراءات الطلاق من زوجها السابق ورجعت من مقابلة جو وقالت لوالدتها: «أخيرًا قابلت رجلًا نبيلًا»، وتزوج الإثنين بعد مرور 4 سنوات ونصف على حادث زوجة بايدن وابنته حيث توفوا في حادث سيارة. عقب الإعلان عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، اتجهت الأنظار إلى السيدة الأولى وهي «جيل تريسي»، وتناصفت معها الأضواء نائبة الرئيس «كامالا هاريس» حيث لأول مرة تشغل امرأة سمراء هذا المنصب.ومن هنا يأتي التساؤل عن العلاقة بين السيدة الأولى ونائبة الرئيس، حيث أن هدوء العلاقة بينهم يعني هدوء الأجواء بالبيت الأبيض بالطبع، ومن ثم توفيق جو بايدن في مهامه.هى مدرسة أمريكية تولت منصب السيدة الثانية للولايات المتحدة بين عامي 2009 و2017، حيث كان جو بايدن، نائب رئيس الولايات المتحدة السابع والأربعين، وفي لقاء جمع بينهما أعجبت جيل بجو بمظهره وأخلاقه المختلفة عن كافة زملاؤها بالجامعة حينها، وكان جيل في هذه الفترة تخلص إجراءات الطلاق من زوجها السابق ورجعت من مقابلة جو وقالت لوالدتها: «أخيرًا قابلت رجلًا نبيلًا»، وتزوج الإثنين بعد مرور 4 سنوات ونصف على حادث زوجة بايدن وابنته حيث توفوا في حادث سيارة.

«جيل تريسي»

«تضحية وأم وجدة»

جيل من المعروف عنها العطاء والتضحية فعندما كانت تشغل منصب سيدة أمريكا الثانية في عهد الرئيس باراك أوباما، لفتت الانتباه للتضحيات التى تقدمها للعائلات العسكرية، وعملت كمعلمة لأكثر من 3 عقود وفقًا لأرشيف البيت الأبيض، وتعتبر ابنتها الوحيدة من جو هي «آشلي» ناشطة مجتمع ورئيسة مركز ديلواير للعدل.

«جيل..امرأة برج الجوزاء المتحركة»

جيل من مواليد 3 يونيو وهي صاحبة برج الجوزاء التى دائمًا ما تتحرك للأمام وتسعى للإنجاز، وتحقيق ما تريده، كما أنها تظهر على طبيعتها ولا تخشى نظرات أحد إليها وهذا بالفعل ما يظهر من جيل بايدن.



جريئة وتتميز بسرعة البديهة، وذات شخصية جامحة، ولديها القدرة على فعل أكثر من أمر في ساعة واحدة، فقط يهمها الترتيب، ولكنها من الشخصيات العصبية، والتى لا تعترف بسهولة بالخطأ، كما أنها متناقضة وتشعر بالملل بسرعة. جيل من مواليد 3 يونيو وهي صاحبة برج الجوزاء التى دائمًا ما تتحرك للأمام وتسعى للإنجاز، وتحقيق ما تريده، كما أنها تظهر على طبيعتها ولا تخشى نظرات أحد إليها وهذا بالفعل ما يظهر من جيل بايدن.جريئة وتتميز بسرعة البديهة، وذات شخصية جامحة، ولديها القدرة على فعل أكثر من أمر في ساعة واحدة، فقط يهمها الترتيب، ولكنها من الشخصيات العصبية، والتى لا تعترف بسهولة بالخطأ، كما أنها متناقضة وتشعر بالملل بسرعة.

«كامالا هاريس»

وتأتي سيدة سمراء اللون يُكتب اسمها بحروف من ذهب، حيث تم انتخابها كأول امرأة أمريكية سمراء في منصب نائب الرئيس الأمريكي.



وحتى لا ننسى نظرًا لكبر سن بايدن فإن المراقبين يتوقعون ألا يحصل على فترة رئاسية ثانية، ومع وجود كامالا نائبة له، فمن المتوقع أن يلمع اسمها ويرشح بقوة للرئاسة وتدخل التاريخ كأول امرأة وأول أمريكية سوداء في المنصب ومن هنا يأتي أهمية المنصب.



وتعتبر هاريس ناشطة مخضرمة متفائلة مبتسمة طوال الوقت، لكنها يمكن أن تتخلى بسرعة عن ابتسامتها العريضة لتعود إلى شخصية المدعية العامة في الاستجواب المستمر والردود القاسية.



وقال جو بادين إن اختياره لها حب ابنه المتوفي لها في السابق وتقديره لها، قائلًا: «أعلم كم كان بو يكن من الاحترام لكامالا وعملها، ولأكون صريحا معك فان هذا كان يعني لي الكثير عندما اتخذت هذا القرار». وتأتي سيدة سمراء اللون يُكتب اسمها بحروف من ذهب، حيث تم انتخابها كأول امرأة أمريكية سمراء في منصب نائب الرئيس الأمريكي.وحتى لا ننسى نظرًا لكبر سن بايدن فإن المراقبين يتوقعون ألا يحصل على فترة رئاسية ثانية، ومع وجود كامالا نائبة له، فمن المتوقع أن يلمع اسمها ويرشح بقوة للرئاسة وتدخل التاريخ كأول امرأة وأول أمريكية سوداء في المنصب ومن هنا يأتي أهمية المنصب.وتعتبر هاريس ناشطة مخضرمة متفائلة مبتسمة طوال الوقت، لكنها يمكن أن تتخلى بسرعة عن ابتسامتها العريضة لتعود إلى شخصية المدعية العامة في الاستجواب المستمر والردود القاسية.وقال جو بادين إن اختياره لها حب ابنه المتوفي لها في السابق وتقديره لها، قائلًا: «أعلم كم كان بو يكن من الاحترام لكامالا وعملها، ولأكون صريحا معك فان هذا كان يعني لي الكثير عندما اتخذت هذا القرار».