رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 الموافق 24 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كيف ستكون شكل العلاقة بين السيدة الأولى الأمريكية ونائبة الرئيس؟

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:49 م
جيل بايدن السيدة
جيل بايدن السيدة الاولى
شيماء دهب
طباعة

عقب الإعلان عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، اتجهت الأنظار إلى السيدة الأولى وهي «جيل تريسي»، وتناصفت معها الأضواء نائبة الرئيس «كامالا هاريس» حيث لأول مرة تشغل امرأة سمراء هذا المنصب.

ومن هنا يأتي التساؤل عن العلاقة بين السيدة الأولى ونائبة الرئيس، حيث أن هدوء العلاقة بينهم يعني هدوء الأجواء بالبيت الأبيض بالطبع، ومن ثم توفيق جو بايدن في مهامه.

«جيل تريسي»
هى مدرسة أمريكية تولت منصب السيدة الثانية للولايات المتحدة بين عامي 2009 و2017، حيث كان جو بايدن، نائب رئيس الولايات المتحدة السابع والأربعين، وفي لقاء جمع بينهما أعجبت جيل بجو بمظهره وأخلاقه المختلفة عن كافة زملاؤها بالجامعة حينها، وكان جيل في هذه الفترة تخلص إجراءات الطلاق من زوجها السابق ورجعت من مقابلة جو وقالت لوالدتها: «أخيرًا قابلت رجلًا نبيلًا»، وتزوج الإثنين بعد مرور 4 سنوات ونصف على حادث زوجة بايدن وابنته حيث توفوا في حادث سيارة.
«جيل تريسي»
«جيل تريسي»
«تضحية وأم وجدة»
جيل من المعروف عنها العطاء والتضحية فعندما كانت تشغل منصب سيدة أمريكا الثانية في عهد الرئيس باراك أوباما، لفتت الانتباه للتضحيات التى تقدمها للعائلات العسكرية، وعملت كمعلمة لأكثر من 3 عقود وفقًا لأرشيف البيت الأبيض، وتعتبر ابنتها الوحيدة من جو هي «آشلي» ناشطة مجتمع ورئيسة مركز ديلواير للعدل.
كيف ستكون شكل العلاقة
«جيل..امرأة برج الجوزاء المتحركة»
جيل من مواليد 3 يونيو وهي صاحبة برج الجوزاء التى دائمًا ما تتحرك للأمام وتسعى للإنجاز، وتحقيق ما تريده، كما أنها تظهر على طبيعتها ولا تخشى نظرات أحد إليها وهذا بالفعل ما يظهر من جيل بايدن.

جريئة وتتميز بسرعة البديهة، وذات شخصية جامحة، ولديها القدرة على فعل أكثر من أمر في ساعة واحدة، فقط يهمها الترتيب، ولكنها من الشخصيات العصبية، والتى لا تعترف بسهولة بالخطأ، كما أنها متناقضة وتشعر بالملل بسرعة.
«كامالا هاريس»
وتأتي سيدة سمراء اللون يُكتب اسمها بحروف من ذهب، حيث تم انتخابها كأول امرأة أمريكية سمراء في منصب نائب الرئيس الأمريكي.

وحتى لا ننسى نظرًا لكبر سن بايدن فإن المراقبين يتوقعون ألا يحصل على فترة رئاسية ثانية، ومع وجود كامالا نائبة له، فمن المتوقع أن يلمع اسمها ويرشح بقوة للرئاسة وتدخل التاريخ كأول امرأة وأول أمريكية سوداء في المنصب ومن هنا يأتي أهمية المنصب.

وتعتبر هاريس ناشطة مخضرمة متفائلة مبتسمة طوال الوقت، لكنها يمكن أن تتخلى بسرعة عن ابتسامتها العريضة لتعود إلى شخصية المدعية العامة في الاستجواب المستمر والردود القاسية.

وقال جو بادين إن اختياره لها حب ابنه المتوفي لها في السابق وتقديره لها، قائلًا: «أعلم كم كان بو يكن من الاحترام لكامالا وعملها، ولأكون صريحا معك فان هذا كان يعني لي الكثير عندما اتخذت هذا القرار».
كيف ستكون شكل العلاقة
«كامالا..امرأة الميزان العاقلة»
كامالا فهي من مواليد 20 أكتوبر صاحبة برج الميزان العاقلة فتتميز صاحبة هذا البرج بقدرتها على الاحتواء، ولا تعرف للتردد طريق بل وتستطيع أن تؤثر على من يحاورها بالمنطق وتكسبه لصفها.

صاحبة برج الميزان دبلوماسية، تمتلك روح جذابة، ولكن قد يغلب عليها الأنانية في القرارات، ويغلب عليها العاطفة بعض الشيء.

ونجد أن توافق برجي الميزان والجوزاء ليس أمر بعيد بل أنه متوقع للغاية خاصة مع كامالا صاحبة برج الميزان القادرة على احتواء الموقف، ومجاراة الأمور، وتستطيع جيل تريسي أن تخرج صاحبة الميزان من الأنانية في اتخاذ القرارات.

موضوعات متعلقة

انفراد| حسن صقر يشكل «مجلس الزمالك».. وحسن شحاتة في مقعد العضوية

بسبب حادث سير.. مصرع مرشح مستقبل وطن فى حادث بالدقهلية

موعد إعادة انتخابات مجلس النواب 2020

«بلوك».. رضوى الشربيني تتصدر ترند أمريكا

الصور

image description

«دمياط» تبحث تذليل عقبات الاستثمار

image description

تعيين 3 أساتذة و7 مساعدين بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

محافظ الدقهلية يدشن حملة للقضاء على الطفيليات المعوية بين التلاميذ

image description

حملة مكبرة لتجميل ورفع كفاءة الكباري العلوية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة أبوتيج

الأكثر قراءة

انفراد| حسن صقر يشكل «مجلس الزمالك».. وحسن شحاتة في مقعد العضوية

«كده عيب».. إلهام شاهين تغادر مهرجان الإسكندرية السينمائي

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

بسبب حادث سير.. مصرع مرشح مستقبل وطن فى حادث بالدقهلية

إنفوجراف

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

«أُصلي فوق علم الأهلي».. قصة مشجع مهووس بالمارد الأحمر: أحلم بلقاء الخطيب

عبداللطيف الدوماني ضيف برنامج «BE oNTlME» علي قناة oN

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

كورونا يزيد من سوء حالة طنين الأذن

أيام زمان

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

«60 سيجارة يوميًا».. حكاية صالح سليم مع التدخين

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سنين عجاف
القس. رفعت فكرى
بناء الإنسان وبناء العالم
لواء.حمدى البطران
السلطة والفوضى
لواء. محسن الفحام
جيل جديد للعطاء
المزيد

الثقافة

«بيت الفنون» يكشف النقاب عن برنامج «في صحبة الهادي الأمين»

وزيرة الثقافة تبحث مع سفير اليونان سُبل تكثيف التعاون

«قمر على سمرقند» لـ المنسي قنديل في طبعة جديدة عن الشروق

من الأرشيف.. لماذا سمّى أدونيس بهذا الاسم؟