إحالة مديرة مدرسة ثانوية تجارية للتحقيق في بني سويف

أمرت سهام يوسف عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، اليوم الإثنين، بإحالة مديرة مدرسة ثانوية تجارية إلى التحقيق بالشئون القانونية، على خلفية تخطيها رؤسائها في العمل، وعدم إبلاغ مدير التعليم التجاري ومدير الإدارة التعليمية، أو مسئولي الأمن بالمديرية أو الإدارة، بشأن تواجد عدد من طلاب مدرسة أخرى داخل المدرسة.ويرجع إحالة المديرة إلى التحقيق بعد دخول عدد قليل من طلاب مدرسة أخرى لم يتعد 3 طلاب إلى مدرسة ثانوية تجارية، وقبل أن تحتوي مديرة المدرسة المشكلة وتتواصل مع مدير المدرسة الأخرى أو تتواصل مع مسئول الأمن أو التعليم التجاري أو مدير الإدارة، أبلغت الشرطة مباشرة بأمر الطلاب.