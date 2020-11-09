رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 نوفمبر 2020 الموافق 23 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحالة مديرة مدرسة ثانوية تجارية للتحقيق في بني سويف

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:07 م
سهام يوسف عبد الله،
سهام يوسف عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
أمرت سهام يوسف عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، اليوم الإثنين، بإحالة مديرة مدرسة ثانوية تجارية إلى التحقيق بالشئون القانونية، على خلفية تخطيها رؤسائها في العمل، وعدم إبلاغ مدير التعليم التجاري ومدير الإدارة التعليمية، أو مسئولي الأمن بالمديرية أو الإدارة، بشأن تواجد عدد من طلاب مدرسة أخرى داخل المدرسة.

ويرجع إحالة المديرة إلى التحقيق بعد دخول عدد قليل من طلاب مدرسة أخرى لم يتعد 3 طلاب إلى مدرسة ثانوية تجارية، وقبل أن تحتوي مديرة المدرسة المشكلة وتتواصل مع مدير المدرسة الأخرى أو تتواصل مع مسئول الأمن أو التعليم التجاري أو مدير الإدارة، أبلغت الشرطة مباشرة بأمر الطلاب.

موضوعات متعلقة

«افتتح كشك سجائر».. حكاية الفتوة الذى أنهت حياته راقصة فى شارع عماد الدين

تنبيه مهم من التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن «التابلت»

عند خالتهم بالإسماعيلية.. العثور على 5 أشقاء مختفين فى شبرا

أحمد موسى يوجه رسالة لجمهور الزمالك بعد خسارة مرتضى

الصور

image description

«دمياط» تبحث تذليل عقبات الاستثمار

image description

تعيين 3 أساتذة و7 مساعدين بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

محافظ الدقهلية يدشن حملة للقضاء على الطفيليات المعوية بين التلاميذ

image description

حملة مكبرة لتجميل ورفع كفاءة الكباري العلوية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة أبوتيج

الأكثر قراءة

انفراد| حسن صقر يشكل «مجلس الزمالك».. وحسن شحاتة في مقعد العضوية

«كده عيب».. إلهام شاهين تغادر مهرجان الإسكندرية السينمائي

مصرع شاب سقط من قطار «طنطا المنصورة»

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

إنفوجراف

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

عبداللطيف الدوماني ضيف برنامج «BE oNTlME» علي قناة oN

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

كورونا يزيد من سوء حالة طنين الأذن

ماذا يوفر موقع وزارة القوى العاملة 2020 لجميع العمالة غير المنتظمة والوظائف؟

أيام زمان

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

«60 سيجارة يوميًا».. حكاية صالح سليم مع التدخين

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سنين عجاف
القس. رفعت فكرى
بناء الإنسان وبناء العالم
لواء.حمدى البطران
السلطة والفوضى
لواء. محسن الفحام
جيل جديد للعطاء
المزيد

الثقافة

«قمر على سمرقند» لـ المنسي قنديل في طبعة جديدة عن الشروق

144 عامًا على ميلاد شاعر الإنسانية: «حديث الروح» عن محمد إقبال

منى الشيمى تصدر «وطن الجيب الخلفى» مع دار دريم بن

«حكاية غزو مصر في العصور القديمة» على طاولة ثقافة القليوبية