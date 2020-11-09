حبس سيدة حاولت سرقة قرطاج ذهبى من طفلة داخل حضانة بالخانكة

أمرت نيابة الخانكة، اليوم، بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لمحاولتها سرقة قرطاج ذهبى من أذن طفلة ادعت أنها والدتها بمنطقة الخانكة.وقال شهود العيان إن المتهمة دخلت الحضانة وادعت أنها أم إحدى الأطفال، وفور دخولها قامت باصطحاب طفلة وحملها للخارج، وحاولت خلع القرطاج الذهبى من أذنها، وفور صراخ الطفلة تمكن العاملون من ضبطها والتأكد من هويتها وتأكدوا أنها ليست والدتها مثلما ادعت.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الخانكة تفيد بقيام سيدة بمحاولة سرقة قرطاج ذهبي من أذن طفلة داخل حضانة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.