الاتحاد من أجل المتوسط يبحث خلق فرص عمل في ظل كورونا

يبحث منتدى الاتحاد من أجل المتوسط ​​للتجارة والاستثمار، الخميس المقبل، عبر وسائل الاتصال المرئي خلق فرص عمل في أوقات جائحة فيروس كورونا المستجد.وذكر بيان للاتحاد من أجل المتوسط، الاثنين، أن هذا المنتدى يتم تنظيمه بالتعاون مع الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك في إطار الذكرى الخامسة والعشرين لإطلاق عملية برشلونة التي تمخّض عنها الاتحاد.وسيجمع المنتدى أكثر من 200 من صانعي السياسات وممثلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية لمناقشة التجارة والاستثمار وفرص العمل في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​في ظل جائحة "كوفيد-19".أضاف البيان أنه سيسبق منتدى الاتحاد من أجل المتوسط ​​للتجارة والاستثمار اجتماعٌ لوزراء التجارة في الدول الأعضاء بالاتحاد غدا الثلاثاء.وذكر الاتحاد في بيانه، أن جائحة كورونا أدت إلى تفاقم البطالة في منطقة البحر الأبيض المتوسط​​، وأنه في الوقت الذي كشفت فيه الأزمة الحالية عن نقاط الضعف الاقتصادية، فإنها توفر أيضًا فرصة لإعادة بناء التكامل المتوسطي بطريقة أكثر شمولًا واستدامة.شدد الاتحاد على أن المنتدى سيكون بمثابة منصة لمناقشة كيفية إسهام التعاون الإنمائي من قبل الاتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط ​ في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المستدامة لخلق فرص عمل في المنطقة الأورومتوسطية.