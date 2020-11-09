القوات التركية تواصل تفكيك نقطتها في جبل شحشبو بسوريا لمغادرتها نهائيا

واصلت القوات التركية، الاثنين، تفكيك ما تبقى من أجزاء نقطة المراقبة في شير مغار بجبل شحشبو تمهيدًا لمغادرتها خلال الساعات القادمة.وقال المرصد السوري، إن القوات التركية انسحبت بشكل شبه كامل من نقطة المراقبة في شير مغار بجبل شحشبو شمال غرب محافظة حماة، ومن المنتظر أن تنهي انسحابها بشكل كامل خلال الساعات القادمة، حيث توجهت في الساعات الفائتة عشرات الشاحنات المحملة بالمعدات اللوجستية إلى ريف إدلب قادمة من نقطة المراقبة في شير مغار.وأشار المرصد السوري إلى أن القوات التركية بدأت صباح أمس الأحد، بالانسحاب من نقطة معرحطاط الواقعة على طريق حلب – دمشق الدولي جنوبي إدلب، بعد تفكيك معداتها وحزم أمتعتها قبل أيام، حيث شوهدت عربات تركية تخرج من النقطة بشكل تدريجي.ورصد المرصد السوري أيضا في وقت سابق إخلاء نقطة المراقبة التركية التاسعة في مورك بشكل كامل، ورفع علم الجيش السوري فيها، وذلك بعد أكثر من 10 أيام من البدء بتفكيكها.