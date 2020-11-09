رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 نوفمبر 2020 الموافق 23 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القوات التركية تواصل تفكيك نقطتها في جبل شحشبو بسوريا لمغادرتها نهائيا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 09:57 م
القوات التركية
القوات التركية
محمد عمر
طباعة
واصلت القوات التركية، الاثنين، تفكيك ما تبقى من أجزاء نقطة المراقبة في شير مغار بجبل شحشبو تمهيدًا لمغادرتها خلال الساعات القادمة.

وقال المرصد السوري، إن القوات التركية انسحبت بشكل شبه كامل من نقطة المراقبة في شير مغار بجبل شحشبو شمال غرب محافظة حماة، ومن المنتظر أن تنهي انسحابها بشكل كامل خلال الساعات القادمة، حيث توجهت في الساعات الفائتة عشرات الشاحنات المحملة بالمعدات اللوجستية إلى ريف إدلب قادمة من نقطة المراقبة في شير مغار.

وأشار المرصد السوري إلى أن القوات التركية بدأت صباح أمس الأحد، بالانسحاب من نقطة معرحطاط الواقعة على طريق حلب – دمشق الدولي جنوبي إدلب، بعد تفكيك معداتها وحزم أمتعتها قبل أيام، حيث شوهدت عربات تركية تخرج من النقطة بشكل تدريجي.

ورصد المرصد السوري أيضا في وقت سابق إخلاء نقطة المراقبة التركية التاسعة في مورك بشكل كامل، ورفع علم الجيش السوري فيها، وذلك بعد أكثر من 10 أيام من البدء بتفكيكها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«افتتح كشك سجائر».. حكاية الفتوة الذى أنهت حياته راقصة فى شارع عماد الدين

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

«دفاع ارتجالى وحديث بالعربية».. كواليس لقاء شيخ الأزهر ووزير خارجية فرنسا

انفراد| حسن صقر يشكل «مجلس الزمالك».. وحسن شحاتة في مقعد العضوية

الصور

image description

«دمياط» تبحث تذليل عقبات الاستثمار

image description

تعيين 3 أساتذة و7 مساعدين بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

محافظ الدقهلية يدشن حملة للقضاء على الطفيليات المعوية بين التلاميذ

image description

حملة مكبرة لتجميل ورفع كفاءة الكباري العلوية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة أبوتيج

الأكثر قراءة

انفراد| حسن صقر يشكل «مجلس الزمالك».. وحسن شحاتة في مقعد العضوية

«كده عيب».. إلهام شاهين تغادر مهرجان الإسكندرية السينمائي

مصرع شاب سقط من قطار «طنطا المنصورة»

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

إنفوجراف

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

عبداللطيف الدوماني ضيف برنامج «BE oNTlME» علي قناة oN

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

كورونا يزيد من سوء حالة طنين الأذن

ماذا يوفر موقع وزارة القوى العاملة 2020 لجميع العمالة غير المنتظمة والوظائف؟

أيام زمان

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

«60 سيجارة يوميًا».. حكاية صالح سليم مع التدخين

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سنين عجاف
القس. رفعت فكرى
بناء الإنسان وبناء العالم
لواء.حمدى البطران
السلطة والفوضى
لواء. محسن الفحام
جيل جديد للعطاء
المزيد

الثقافة

«قمر على سمرقند» لـ المنسي قنديل في طبعة جديدة عن الشروق

144 عامًا على ميلاد شاعر الإنسانية: «حديث الروح» عن محمد إقبال

منى الشيمى تصدر «وطن الجيب الخلفى» مع دار دريم بن

«حكاية غزو مصر في العصور القديمة» على طاولة ثقافة القليوبية