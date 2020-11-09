تونس والاتحاد الأوروبى يبحثان تطوير آليات التعاون المشترك

بحث محمد علي النفطي، كاتب الدولة لدى وزير الشئون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج، اليوم الإثنين، مع سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، ماركوس كورنارو، أهمية تطوير آليات التعاون الثنائي وتحديثها لتشمل قطاعات جديدة من شأنها دفع التبادل الاقتصادي والبشري على غرار البحث العلمي والدبلوماسية الثقافية.وأشاد النفطى- خلال استقباله سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، حسب بيان وزارة الخارجية التونسية اليوم - بالمستوى المتميز للعلاقات التونسية الأوروبية، مؤكدًا حرص الجانب التونسي على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وتوسيع مجالاتها.من جانبه، أعرب سفير الاتحاد الأوروبي عن عزم الجانب الأوروبي على المزيد من دفع الشراكة المتميزة مع تونس ومواصلة دعم الجهود التي تبذلها البلاد لمواجهة التحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والصحية التي فرضتها جائحة "كورونا".واستعرض الطرفان الاستعدادات الجارية للاستحقاقات المبرمجة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف خلال الفترة القادمة، وأكد المسئول الأوروبي استعداد بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس لإنجاح هذه المواعيد المهمة.