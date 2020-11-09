مايا مرسي تستقبل «ديكتس» المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، بمقر المجلس ريتشارد ديكتس المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، لتكريمه بعد انتهاء فترة عمله في مصر، ولما بذله من جهود رفيعة المستوى في دعم المرأة وتمكينها.وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالدور الملموس الذي قام به «ريتشارد ديكتس» خلال فترة عمله بمنصب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ودعمه الجهود الوطنية المبذولة للنهوض بالمرأة وتحسين أوضاعها، خاصة دوره في مساندة جهود وأنشطة المجلس القومي للمرأة ومؤسسات الدولة لتمكين المرأة والنهوض بها في جميع المجالات، معربة عن أطيب أمنياتها بالتوفيق والنجاح لريتشارد في منصبه الجديد.وقامت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس بتسليم ريتشارد ديكتس درع المجلس تكريما له.