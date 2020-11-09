حملة لرفع الإشغالات بميناء أغادير بالإسكندرية (صور)

نفذت إدارة إشغال الطريق بحي ثان المنتزه بالإسكندرية، حملة فورية لرفع الإشغالات، اليوم الإثنين، للتصدي لظاهرة استغلال حرم الطريق العام، حيث تم رفع إشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين والمقاهي بشارع ميناء أغادير ومتفرعاته بالعصافرة بحري.يأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزه، واستمرارًا للحملات المتتابعة التي تُنفذها إدارة إشغال الطريق بالحي، لإزالة التعديات والإشغالات التي تشغل حرم الطريق العام.كما تم القيام بإزالة كافة الحواجز الحديدية المتواجدة بالشارع، وتم التحفظ على عدد من المضبوطات، ولا تزال الحملات مستمرة بنطاق الحي لفرض الانضباط وردع المخالفين لمنع تكرار المخالفات.