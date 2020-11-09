رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 نوفمبر 2020 الموافق 23 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة لرفع الإشغالات بميناء أغادير بالإسكندرية (صور)

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:52 م
رفع الإشغالات بميناء
رفع الإشغالات بميناء أغادير بالإسكندرية
هبة عويضة
طباعة
نفذت إدارة إشغال الطريق بحي ثان المنتزه بالإسكندرية، حملة فورية لرفع الإشغالات، اليوم الإثنين، للتصدي لظاهرة استغلال حرم الطريق العام، حيث تم رفع إشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين والمقاهي بشارع ميناء أغادير ومتفرعاته بالعصافرة بحري.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزه، واستمرارًا للحملات المتتابعة التي تُنفذها إدارة إشغال الطريق بالحي، لإزالة التعديات والإشغالات التي تشغل حرم الطريق العام.

كما تم القيام بإزالة كافة الحواجز الحديدية المتواجدة بالشارع، وتم التحفظ على عدد من المضبوطات، ولا تزال الحملات مستمرة بنطاق الحي لفرض الانضباط وردع المخالفين لمنع تكرار المخالفات.
حملة لرفع الإشغالات بميناء أغادير بالإسكندرية (صور)
حملة لرفع الإشغالات بميناء أغادير بالإسكندرية (صور)
حملة لرفع الإشغالات بميناء أغادير بالإسكندرية (صور)
حملة لرفع الإشغالات بميناء أغادير بالإسكندرية (صور)
حملة لرفع الإشغالات بميناء أغادير بالإسكندرية (صور)
حملة لرفع الإشغالات بميناء أغادير بالإسكندرية (صور)
حملة لرفع الإشغالات بميناء أغادير بالإسكندرية (صور)
حملة لرفع الإشغالات بميناء أغادير بالإسكندرية (صور)
حملة لرفع الإشغالات بميناء أغادير بالإسكندرية (صور)
حملة لرفع الإشغالات بميناء أغادير بالإسكندرية (صور)

موضوعات متعلقة

الباز لـ«متحدث الصحة»: «أنت موظف عام.. وإدارة الوزارة بالحب والكره هزار»

«دفاع ارتجالى وحديث بالعربية».. كواليس لقاء شيخ الأزهر ووزير خارجية فرنسا

محمد الباز: «مرتضى منصور له ما له وعليه ما عليه ولا أتوقع هروبه»

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

الصور

image description

«دمياط» تبحث تذليل عقبات الاستثمار

image description

تعيين 3 أساتذة و7 مساعدين بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

محافظ الدقهلية يدشن حملة للقضاء على الطفيليات المعوية بين التلاميذ

image description

حملة مكبرة لتجميل ورفع كفاءة الكباري العلوية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة أبوتيج

الأكثر قراءة

انفراد| حسن صقر يشكل «مجلس الزمالك».. وحسن شحاتة في مقعد العضوية

«كده عيب».. إلهام شاهين تغادر مهرجان الإسكندرية السينمائي

بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟

الداخلية تضبط قضايا اختلاس واستغلال نفوذ بـ4.3 مليار جنيه

إنفوجراف

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

«أُصلي فوق علم الأهلي».. قصة مشجع مهووس بالمارد الأحمر: أحلم بلقاء الخطيب

عبداللطيف الدوماني ضيف برنامج «BE oNTlME» علي قناة oN

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

كورونا يزيد من سوء حالة طنين الأذن

أيام زمان

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

«60 سيجارة يوميًا».. حكاية صالح سليم مع التدخين

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سنين عجاف
القس. رفعت فكرى
بناء الإنسان وبناء العالم
لواء.حمدى البطران
السلطة والفوضى
لواء. محسن الفحام
جيل جديد للعطاء
المزيد

الثقافة

«بيت الفنون» يكشف النقاب عن برنامج «في صحبة الهادي الأمين»

وزيرة الثقافة تبحث مع سفير اليونان سُبل تكثيف التعاون

«قمر على سمرقند» لـ المنسي قنديل في طبعة جديدة عن الشروق

من الأرشيف.. لماذا سمّى أدونيس بهذا الاسم؟