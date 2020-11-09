انتظام سفر ووصول الطيران الأجنبي والعربي إلى مطار القاهرة

انتظمت الحركة الركابية والجوية الخاصة برحلات شركات الطيران الأجنبية والعربية بمطار القاهرة الدولي، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات.ويشهد مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي والمخصص لرحلات شركات الطيران العربية والأجنبية وبعض رحلات مصر للطيران، خلال الآونة الأخيرة زيادة بعض الرحلات الجوية القادمة من الإمارات والمملكة العربية السعودية والبحرين وألمانيا ولبنان خلال معظم أيام الأسبوع رغم الظروف الصحية التى يشهدها العالم حاليًا.