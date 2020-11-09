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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تصريف تراكمات مياه الأمطار بميناء أغادير في الإسكندرية (صور)

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:56 م
اللواء خالد جمعة،
اللواء خالد جمعة، السكرتير العام
هبة عويضة
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قام اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، يرافقه اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزه، اليوم الاثنين، باتخاذ اللازم نحو تصريف تراكمات مياه الأمطار بشارع ميناء أغادير ومتفرعاته بالعصافرة بحري، وذلك لتحقيق السيولة المرورية بالشارع للتيسير على المواطنين.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة الاهتمام بمواصلة رفع وإزاحة تراكمات مياه الأمطار بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية.

وتم القيام بأعمال كسح وإزاحة مياه الأمطار، والتعامل الفوري معها بهذا النطاق، باستخدام الكباش والسيارة المدمجة، كما تم رفع المخلفات الناتجة عن الأعمال.

جاء ذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية المتمثلة في مسئولي الصرف الصحي بالمنتزه ثان، ومديري القطاعات ورئيس العمليات بشركة نهضة مصر للخدمات البيئية،ومديري الإدارات المعنية بالحي، وجار المتابعة على مدار الساعة لرصد أى أماكن لتجمعات مياه الأمطار للتعامل معها بشكل فوري.
تصريف تراكمات مياه الأمطار بميناء أغادير في الإسكندرية (صور)
تصريف تراكمات مياه الأمطار بميناء أغادير في الإسكندرية (صور)
تصريف تراكمات مياه الأمطار بميناء أغادير في الإسكندرية (صور)
تصريف تراكمات مياه الأمطار بميناء أغادير في الإسكندرية (صور)
تصريف تراكمات مياه الأمطار بميناء أغادير في الإسكندرية (صور)
تصريف تراكمات مياه الأمطار بميناء أغادير في الإسكندرية (صور)
تصريف تراكمات مياه الأمطار بميناء أغادير في الإسكندرية (صور)
تصريف تراكمات مياه الأمطار بميناء أغادير في الإسكندرية (صور)

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