أحمد موسى يوجه رسالة لجمهور الزمالك بعد خسارة مرتضى

وجه الإعلامي أحمد موسى رسالة لجمهور الزمالك الغاضب بعد خسارة المستشار مرتضى منصور في الانتخابات البرلمانية.













وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إن مرتضى ترشح للانتخابات كمواطن وليس كرئيس نادي الزمالك، مردفا: «الزمالك نادي عريق وجمهور محترم، حققوا بطولات كثيرة في عهد المستشار مرتضى منصور، وعمل منشآت وحدّث النادي، لكن الزمالك لا يقف علي أشخاص وتوالى علي رئاسته ما يقرب من 28 رئيس».













وأضاف: «الرؤساء يذهبون والزمالك باق، أنا أقدر وأحب المستشار مرتضى منصور ولكن دوري نقل الحدث والحقيقة، أنا مقلتش للناس متنزلش ومتصوتلوش، بلده فيها 3 آلاف صوت، وهو أخد ألف وكام صوت بس، أنا قلت لهم مينزلوش؟».