جرعة هيروين تنهي حياة شاب في حلوان

لقي شاب مصرعه إثر تعاطيه جرعة هيروين زائدة بمنطقة عرب راشد في حلوان.تلقى المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى "النصر العمالي"، مفادها استقبال جثة المدعو "أحمد صابر"، 30 سنة، ومقيم بمنطقة عرب راشد، والاشتباه في سبب الوفاة.وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أن الشاب مدمن للمخدرات، وتناول جرعة هيروين زائدة تسببت في وفاته.وبمناقشة شقيقه أقر بما أسفرت عنه التحريات. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.