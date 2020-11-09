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فن

«كده عيب».. إلهام شاهين تغادر مهرجان الإسكندرية السينمائي

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:28 م
إلهام شاهين
إلهام شاهين
أمير محمد خالد
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غادرت الفنانة إلهام شاهين مهرجان الإسكندرية السينمائي الذي تقام فعاليات الدورة الـ36 منه في عروس البحر المتوسط لارتباطاتها الفنية بالقاهرة.

وحرصت إلهام على التواجد من أجل حضور تكريم صديقتها إيناس الدغيدي، أمس، وغادرت اليوم بعد ندوة تكريم الفنان عزت العلايلي الذي حرصت على حضورها، نظرًا لوقوفه بجانبها في بداية مشوارها الفني.

وخلال ندوة تكريم العلايلي حدثت مشادة كلامية بين إلهام شاهين والمخرج محمد الشال بدأت عندما طالب عزت العلايلي حضور ندوته بالوقوف دقيقة حدادًا علي أرواح الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا مؤخرًا، من بينهم أصدقاء مقربون منه، وبعد انتهاء الدقيقة حداد بكي الناقد سمير الجمل الذي كان يدير الندوة والذي كان يجلس بجانب العلايلي على المنصة، متذكرًا نجله الذي رحل منذ فترة قليلة ليقوم العلايلي بمواساته.

في هذه الأثناء، تدخلت إلهام شاهين حيث كانت تجلس أمامه في الصف الأول، وقامت بتعزيته هى الأخرى لتخفف عنه، قائلة: "البقاء لله يا أستاذ سمير"، ليرد عليها المخرج محمد الشال "كلنا هنموت"، لترد عليه بغضب: "كده عيب، احترم مشاعر الناس"، لينفعل عليها قائلًا: "إنتي اللي هتعرفيني العيب؟"، وتنتهي المشادة على ذلك.

يشار إلي أن المشادة بين الثنائي لم تستمر طويلًا انتهت على الفور، ومغادرة إلهام شاهين فندق إقامة مهرجان الإسكندرية.

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