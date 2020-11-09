أذربيجان تعتذر لروسيا عن إسقاط مروحية لها فوق أرمينيا

اعترفت دولة أذربيجان بإسقاطها المروحية الروسية فوق أرمينيا، اليوم الإثنين، كما قدمت اعتذارًا لموسكو، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز في نبأ عاجل.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، مساء اليوم، عن إسقاط مروحية تابعة لها فوق أرمينيا ومقتل اثنين من الطاقم وإصابة ثالث كان على متن الطائرة.فيما أوضح مصدر عسكري بالوزارة أن المروحية الروسية أسقطت من اتجاه ناخيتشيفان على أراضي أرمينيا، مشيرًا إلى أن المروحية الروسية من نوع "مي- 24"، وتعرضت لنيران من منظومات الدفاع الجوي المحمولة، وذلك وفق قناة "روسيا اليوم".