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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

التدريب المصرى البرمائى المشترك بين مصر وبريطانيا T1 (فيديو)

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:11 م
التدريب المصرى
التدريب المصرى
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نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، فيديو لفعاليات التدريب البرمائى المشترك المصرى البريطانى (T-1) والذى يستمر حتى الحادى عشر من نوفمبر الجارى بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط بجمهورية مصر العربية.

جدير بالذكر أن التدريب (T-1) ينفذ للمرة الأولى بين مصر وبريطانيا، حيث بدأت المرحلة الأولى للتدريب بوصول سفينة الإبرار"HMS ALBION" وعناصر القوات الخاصة البريطانية إلى قاعدة الإسكندرية البحرية وعقد مؤتمر تنسيقى لتعارف القوات المشتركة من الجانبين.
ويهدف التدريب إلى تبادل الخبرات فى مجال التخطيط والتنظيم وتنفيذ وإدارة العمليات البرمائية المشتركة، وعمليات مكافحة التهديدات البحرية والأمن البحرى، ودراسة تكتيكات وأساليب أعمال قتال القوات الخاصة البحرية للجانب البريطانى فى مجال العمليات البرمائية، وكذلك عقد ورش عمل لتبادل الخبرات فى موضوعات الأمن البحرى وعمليات الاعتراض وتأمين الأهداف الحيوية بالبحر
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