«ألسن» عين شمس تناقش «الإعداد للعمل بالسلك الدبلوماسي»

أكدت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، على أن إدارة الكلية لا تألو جهدًا في دعم طلاب الألسن بكل الخبرات والمهارات لتأهيلهم للعمل في مختلف القطاعات المجتمعية؛ لا سيما السلك الدبلوماسي، والذي يعد ركنًا أساسيًا يضعه طلاب الألسن صوب أعينهم منذ اليوم الأول لالتحاقهم بأحد أكبر القلاع التعليمية للغات على مستوى الشرق الأوسط والعالم وهي كلية الألسن بجامعة عين شمس التى أنشأها العالم الجليل رفاعة الطهطاوى، لإعداد جيل قادر على أداء واجبه في نقل الحضارات المختلفة من وإلى وطننا الحبيب.جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح أولى الندوات الثقافية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١، بعنوان "الإعداد للعمل بالسلك الدبلوماسى"، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور سلوى رشاد عميد الكلية، وإشراف الدكتور يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحاضر فيها الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى وعضو المجلس المصرى للشئون المصرية الخارجية.وأضافت عميد الكلية أن إدارة الكلية تعمل على عقد سلسلة متوازنة من الفعاليات الثقافية بحضور كوكبة من الخبراء المصريين الدوليين في مختلف المجالات للوصول بطلاب الألسن إلى أعلى مراحل الجاهزية لخوض سوق العمل لتمثيل دولتنا العريقة، وأشادت بدور أبناء الكلية ممن عملوا في مجال السلك الدبلوماسي ومساهمتهم الفعالة في العمل تحت مظلة وزارة الخارجية المصرية لإدارة سياسة دولتنا العريقة في مختلف المحافل الدولية.ومن جانبها أكدت وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الكلية حرصت على اختيار سلسلة من الموضوعات الثقافية بعناية فائقة لمواكبة آليات ومتطلبات سوق العمل لطلاب الألسن، مشددة على أن طالب الألسن يحمل على عاتقه مسئولية كبيرة يجب عليه إدراكها منذ يومه الأول في الكلية، حيث يتحتم عليه تنمية لغته وثقافته بشكل متسارع ليواكب متطلبات سوق العمل، لافتة إلى أن العمل في مجال الترجمة ونقل الحضارات له جانب مجتمعى كبير، ولذلك فإدارة الكلية تعقد بشكل مستمر الفعاليات الثقافية للارتقاء بمستويات خريجي الألسن وإعدادهم للحياة العملية بشكل علمي مناسب.وخلال الندوة استعرض الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، مفهوم الدبلوماسية وعرض تعريفاتها المختلفة اللغوية، الاصطلاحية والفنية، واستطرد حديثه مشيرًا إلى أن مهام وزارة الخارجية هي تنظيم العلاقات الخارجية والدبلوماسية مع الدول.كما تطرق "سلامة" إلى الامتيازات الدبلوماسية، حيث إنها تتمحور تلك الحصانات والامتيازات الدبلوماسية حول إقرار سلسلة من الاستثناءات، التي يتمتع بها الممثلون الدبلوماسيون وبعثاتهم وأفراد أسرهم.وفي ختام الندوة قدم عددًا من النصائح الذهبية للطلاب ليساعدهم في الالتحاق بالعمل بالسلك الدبلوماسي على رأسها إجادة اللغة الأجنبية والعربية على نفس المستوى والاجتهاد الشخصي في التعرف على الثقافات الدولية، كذلك القوانين والمعاهدات الدولية، مشددًا على أن الكفاءة هي المعيار الوحيد للالتحاق بالعمل الدبلوماسي.وشهدت الندوة العديد من المناقشات مع الطلاب والسادة أعضاء هيئة التدريس الحضور، والدكتور أيمن سلامة أجاب خلالها على العديد من تساؤلاتهم.