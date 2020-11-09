رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 نوفمبر 2020 الموافق 23 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«ألسن» عين شمس تناقش «الإعداد للعمل بالسلك الدبلوماسي»

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:34 م
الدكتورة سلوى رشاد
الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن
إسراء جمال
طباعة
أكدت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، على أن إدارة الكلية لا تألو جهدًا في دعم طلاب الألسن بكل الخبرات والمهارات لتأهيلهم للعمل في مختلف القطاعات المجتمعية؛ لا سيما السلك الدبلوماسي، والذي يعد ركنًا أساسيًا يضعه طلاب الألسن صوب أعينهم منذ اليوم الأول لالتحاقهم بأحد أكبر القلاع التعليمية للغات على مستوى الشرق الأوسط والعالم وهي كلية الألسن بجامعة عين شمس التى أنشأها العالم الجليل رفاعة الطهطاوى، لإعداد جيل قادر على أداء واجبه في نقل الحضارات المختلفة من وإلى وطننا الحبيب.

جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح أولى الندوات الثقافية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١، بعنوان "الإعداد للعمل بالسلك الدبلوماسى"، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور سلوى رشاد عميد الكلية، وإشراف الدكتور يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحاضر فيها الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى وعضو المجلس المصرى للشئون المصرية الخارجية.

وأضافت عميد الكلية أن إدارة الكلية تعمل على عقد سلسلة متوازنة من الفعاليات الثقافية بحضور كوكبة من الخبراء المصريين الدوليين في مختلف المجالات للوصول بطلاب الألسن إلى أعلى مراحل الجاهزية لخوض سوق العمل لتمثيل دولتنا العريقة، وأشادت بدور أبناء الكلية ممن عملوا في مجال السلك الدبلوماسي ومساهمتهم الفعالة في العمل تحت مظلة وزارة الخارجية المصرية لإدارة سياسة دولتنا العريقة في مختلف المحافل الدولية.

ومن جانبها أكدت وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الكلية حرصت على اختيار سلسلة من الموضوعات الثقافية بعناية فائقة لمواكبة آليات ومتطلبات سوق العمل لطلاب الألسن، مشددة على أن طالب الألسن يحمل على عاتقه مسئولية كبيرة يجب عليه إدراكها منذ يومه الأول في الكلية، حيث يتحتم عليه تنمية لغته وثقافته بشكل متسارع ليواكب متطلبات سوق العمل، لافتة إلى أن العمل في مجال الترجمة ونقل الحضارات له جانب مجتمعى كبير، ولذلك فإدارة الكلية تعقد بشكل مستمر الفعاليات الثقافية للارتقاء بمستويات خريجي الألسن وإعدادهم للحياة العملية بشكل علمي مناسب.

وخلال الندوة استعرض الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، مفهوم الدبلوماسية وعرض تعريفاتها المختلفة اللغوية، الاصطلاحية والفنية، واستطرد حديثه مشيرًا إلى أن مهام وزارة الخارجية هي تنظيم العلاقات الخارجية والدبلوماسية مع الدول.

كما تطرق "سلامة" إلى الامتيازات الدبلوماسية، حيث إنها تتمحور تلك الحصانات والامتيازات الدبلوماسية حول إقرار سلسلة من الاستثناءات، التي يتمتع بها الممثلون الدبلوماسيون وبعثاتهم وأفراد أسرهم.

وفي ختام الندوة قدم عددًا من النصائح الذهبية للطلاب ليساعدهم في الالتحاق بالعمل بالسلك الدبلوماسي على رأسها إجادة اللغة الأجنبية والعربية على نفس المستوى والاجتهاد الشخصي في التعرف على الثقافات الدولية، كذلك القوانين والمعاهدات الدولية، مشددًا على أن الكفاءة هي المعيار الوحيد للالتحاق بالعمل الدبلوماسي.

وشهدت الندوة العديد من المناقشات مع الطلاب والسادة أعضاء هيئة التدريس الحضور، والدكتور أيمن سلامة أجاب خلالها على العديد من تساؤلاتهم.

موضوعات متعلقة

انفراد| حسن صقر يشكل «مجلس الزمالك».. وحسن شحاتة في مقعد العضوية

تنبيه مهم من التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن «التابلت»

القبض على نصاب يبيع فيلل وأراضي بمنيا القمح

قبل دخول فصل الشتاء.. تعليمات مشددة من «التعليم»

الصور

image description

«دمياط» تبحث تذليل عقبات الاستثمار

image description

تعيين 3 أساتذة و7 مساعدين بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

محافظ الدقهلية يدشن حملة للقضاء على الطفيليات المعوية بين التلاميذ

image description

حملة مكبرة لتجميل ورفع كفاءة الكباري العلوية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة أبوتيج

الأكثر قراءة

منهم خط الصعيد.. إعدام 10 مجرمين وتسليمهم لذويهم بالمنيا

انفراد| حسن صقر يشكل «مجلس الزمالك».. وحسن شحاتة في مقعد العضوية

مصرع شاب سقط من قطار «طنطا المنصورة»

الداخلية تضبط قضايا اختلاس واستغلال نفوذ بـ4.3 مليار جنيه

إنفوجراف

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

نجم الساعة

أحمد زاهر: لن أقدم «فتحى البرنس» فى عمل مستقل.. و«مبحبش أقلد حتى نفسى»

منوعات

عبداللطيف الدوماني ضيف برنامج «BE oNTlME» علي قناة oN

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

كورونا يزيد من سوء حالة طنين الأذن

ماذا يوفر موقع وزارة القوى العاملة 2020 لجميع العمالة غير المنتظمة والوظائف؟

أيام زمان

«مقابل 18 ألف دولار».. حكاية عرض سينمائي على الملك فاروق للخروج من أزمة مالية

«حافية القدمين والتقليد ملوش رجلين».. أسرار من حياة الراقصة سامية جمال

حكاية الحرب بين الألمان والإنجليز على كوكب الشرق وموسيقار الأجيال

«60 سيجارة يوميًا».. حكاية صالح سليم مع التدخين

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
بناء الإنسان وبناء العالم
لواء.حمدى البطران
السلطة والفوضى
لواء. محسن الفحام
جيل جديد للعطاء
ماجد حبته
قلق سودانى مشروع
المزيد

الثقافة

الموت يغيّب مصطفى صفوان صاحب ترجمة تفسير الأحلام

بدء قبول الدفعة الثانية من مبادرة صنايعية مصر

احياء الذكرى الـ143 لميلاد الشاعر والفيلسوف محمد إقبال فى باكستان

صدور «الحياة ساكسفون في فم الموت» لـ بوب كوفمان عن المتوسط