مخرج «مفقود»: التمويل كان أصعب مراحل فيلمي الأول

أقيمت اليوم ندوة الفيلم اللبناني "مفقود" الذي يشارك ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ36 التي تحمل اسم عزت العلايلي، بحضور مخرج الفيلم بشير أبوزيد، وأدار الندوة الناقد طارق الشناوي.وقال بشير: "أصعب مرحلة مررت بها هي التمويل، خاصة أنها التجربة الأولى لي في الروائى الطويل، وكانت متمثلة في عناصر التصوير، خاصة أن الممثلين لم يحصلوا على أجور ضخمة".وأضاف بشير أن الفيلم استغرق ما يقرب من 5 سنوات، وهو من وحى خياله وممزوج ببعض من الواقع الذي نعيشه في لبنان، خاصة أن هناك كثيرا من المفقودين هناك سواء بسبب الحرب الأهلية أو العدوان الإسرائيلي، كما تم تصوير الفيلم بكاميرا واحدة.وأوضح بشير أن الفيلم كان مكتوبا بالتسلسل الزمني للأحداث بشكل طبيعى، ولكن لم يكن راضيا عن هذا الأمر، فكان التطوير الحقيقى للفيلم في المونتاج، حيث وجد أنه لا بد من حذف بعض المشاهد الخاصة بشخصيات غير محورية في الأحداث، وقرر التركيز على الشخصيتين الأساسيتين، وهما الشاب الذى فقد وهو صغيرا وأمضى رحلته وقرر أن يعيش حياته بشكل طبيعى وهو الحدث الأهم بالنسبة له، لكن دون التأثير على باقي الأحداث.وعن سر اختياره أغنية "يا مسافر وحدك" بدلا من أغنية أخرى لفيروز التي تعد رمزا لبنانيا، ليرد بشير: "اختيار شخصى يتعلق بي أكثر من اختيار آخر، خاصة أنني أفضل أغنية (يا مسافر وحدك) للمطرب محمد عبدالوهاب عن أغانى المطربة فيروز، كما أنني دائم الاستعانة بها في كثير من أعمالي القصيرة".وأوضح بشير أنه استعان بمدير تصوير في أول تجربة سينمائية له، لكنه كان حريصا على تقديم صورة تعبير عن حالة البطلين وقصة حبهما بشكل عميق.