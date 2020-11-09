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مصر

الزراعة: لن نسمح بأي تعديات على الأراضي وسيتم إزالتها فوريا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:55 م
الدكتور عباس الشناوي
الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات
عبدالناصرمحمد
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أكد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن وزارة الزراعة تشدد من إجراءاتها حاليا لمواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية وأنه لن يتم السماح لأحد بالتعديل على الأراضي الزراعية، ويتم الإزالة الفورية لأي تعديات وهناك تضافر لكل الجهود من المعنيين بحماية الأراضي أو المحليات أو الشرطة للقيام بعمليات الإزالة في اللحظة.

وقال"الشناوي" لـ"الدستور"، إن عمليات الإزالة تتم في المهد قبل تطوير البنايات، مشيرا إلى أنه في حالة التقاعس من المسئولين في تنفيذ القانون يكون هناك معاقبة فورية للمسئولين، وكذلك تتبع التعديات على أملاك الدولة من الأراضي الزراعية ويتم إزالة التعديات عليها إزالة فورية وجميع الحالات التي لا يصلح معها التصالح طبقا للقانون ١٧ لسنة ٢٠١٩.

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