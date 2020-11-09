«التموين» تتعاقد على 16 ألف طن زيت صويا خام

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، على كمية ١٦ ألف طن زيت صويا خام صب إنتاج محلي بالجنيه المصري لتعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني تسليم خلال الفترة من ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٠ إلى ١٥ يناير ٢٠٢١، في إطار سياسة الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص وشركات الصناعات الصغيرة لعصر واستخلاص الزيت الخام إنتاج محلي.وأعلنت الهيئة العامة للسلع التمونيية التابعة لوزارة التموبن والتجارة الداخلية، اليوم، البت بممارسة محدودة رقم ١ لسنة ٢٠٢١-٢٠٢٠ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا، و٢٠٠٠ طن زيت عباد)، تسليم خلال الفترة من ٢٥ ديسمبر إلى ١٥ يناير ٢٠٢١.