تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 10-11-2020

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تصل الحرارة في العريش 26 18رفح 25 17تصل الحرارة في راس سدر 25 17نخل 24 10تصل الحرارة في نويبع 25 21طابا 25 18تصل الحرارة في كاترين 19 09الطور 26 17تصل الحرارة في شرم الشيخ 27 20الغردقة 28 20تصل الحرارة في مرسى علم 28 20الفيوم 24 16تصل الحرارة في بني سويف 25 16المنيا 25 15تصل الحرارة في أسيوط 26 15سوهاج 27 16تصل الحرارة في قنا 27 16الأقصر 27 17تصل الحرارة في اسوان 28 17إدفو 28 17تصل الحرارة في أبوسمبل 28 16الوادي الجديد 28 15تصل الحرارة في شلاتين 28 22أبورماد 27 23تصل الحرارة في حلايب 26 24رأس حدربة 26 24