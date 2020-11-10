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د. محمد الباز
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مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 10-11-2020

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 07:59 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
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ننشر حالة الطقس اليوم في مصر حيث يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.

حالة الطقس اليوم وتفاصيل درجات الحرارة

وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء 10-11-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.

حالة الطقس اليوم
ويشهد نهار اليوم الثلاثاء، طقس لطيف نهارًا، والرياح معتدلة، بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري، طقس لطيف نهارًا على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة تنشط غربًا، بارد ليلًا على السواحل الشمالية الغربية، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية، طقس معتدل نهارا، والرياح معتدلة، لطيف ليلًا على جنوب سيناء، طقس معتدل نهارًا على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة، بارد ليلًا على كليهما.

وبالنسبة لحالة الأمطار تكون كالتالي:

- أمطار خفيفة (40% تقريبًا) على بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية).

- أمطار متوسطة (50% تقريبًا) على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية - الضبعة - السلوم - مطروح).

- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (شلاتين - حلايب - رأس بناس).

- وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية، ولحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم فى جميع المحافظات

العظمى الصغرى

تصل الحرارة في القاهرة 24 17
الإسكندرية 23 18
تصل الحرارة في وادي النطرون 24 18
طنطا 24 17
تصل الحرارة في شبين الكوم 24 17
دمنهور 23 18
تصل الحرارة في بلطيم 24 18
مطروح 21 16
تصل الحرارة في السلوم 21 16
سيوة 23 15
تصل الحرارة في بورسعيد 25 18
دمياط 25 18
تصل الحرارة في الزقازيق 24 17
المنصورة 24 16
تصل الحرارة في الإسماعيلية 26 16
السويس 25 17

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تصل الحرارة في العريش 26 18
رفح 25 17
تصل الحرارة في راس سدر 25 17
نخل 24 10
تصل الحرارة في نويبع 25 21
طابا 25 18
تصل الحرارة في كاترين 19 09
الطور 26 17
تصل الحرارة في شرم الشيخ 27 20
الغردقة 28 20
تصل الحرارة في مرسى علم 28 20
الفيوم 24 16
تصل الحرارة في بني سويف 25 16
المنيا 25 15
تصل الحرارة في أسيوط 26 15
سوهاج 27 16
تصل الحرارة في قنا 27 16
الأقصر 27 17
تصل الحرارة في اسوان 28 17
إدفو 28 17
تصل الحرارة في أبوسمبل 28 16
الوادي الجديد 28 15
تصل الحرارة في شلاتين 28 22
أبورماد 27 23
تصل الحرارة في حلايب 26 24
رأس حدربة 26 24


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