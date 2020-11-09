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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

آخرهن جيل بايدن.. 4 سيدات في البيت الأبيض

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 09:46 م
بايدن
بايدن
جميلة على
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بعد فوز جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت زوجته «جيل» السيدة الأولى للبيت الأبيض.

«الدستور» تستعرض أشهر سيدات البيت الأبيض

جيل بايدن
نالت مدرسة اللغة الإنجليزية بإحدى جامعات بنسلافيا شهرة واسعة بعد فوز زوجها برئاسة البيت الأبيض، لتصبح السيدة الأولى بعد رحلة زواج استمرت أكثر من 40 عاما، عاشتهم مع زوجها وابنتها الوحيدة شيل.

وعُرفت «جيل» منذ فترة بكونها السيدة الثانية للبيت الأبيض لكون زوجها هو نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

هيلاري كلينتون
شغلت مكان السيدة الأولى بعد فوز زوجها «كلينتون» برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنها شغلت الرأى العام العالمي بعد تنصيبها وزيرة للخارجية الأمريكية في عهد باراك أوباما.

وحاولت أن تحصل على كرسي رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية أمام ترامب، لكنها فشلت لذلك أعلنت دعمها لجو بايدن مرشح حزبها الديمقراطي ومنافس دونالد ترامب.

جاكلين كيندي
في 22 نوفمبر عام 1963 وضع القدر نهاية الرئيس الأمريكي جون كيندي، بعد قتله بالرصاص أثناء مرور موكبه في أحد شوارع أمريكا لتحاول زوجته الهروب وتركه.

وأظهرت الكاميرات صورة زوجته وهي تتركه وتقفز من السيارة المكشوفة لتنقذ حياتها وهو ما تم بالفعل.

نانسي ريجان
نانسي ريجان هي زوجة الرئيس الأمريكي «رونالد ريجان» وواحدة من مشاهير البيت الأبيض، التي ساندت زوجها بقوة وأكدت دعمها له، ووصفها البعض بأنها بطلة أشهر قصة حب في الرئاسة الأمريكية.

بدأت العلاقة بين نانسي ورونالد عندما كان لا يزالا يعملان في التمثيل، وكانت البداية عندما ظهر اسم نانسي في قائمة سوداء للممثلين بهوليود عام 1949، فذهبت في ذلك الوقت إلى رئيس نقابة ممثلي الشاشة وهو رونالد ريجان الذي أخبرها أن اسمها ورد بالخطأ، وبدأ يتقابلان بعدها قبل أن يعرض عليها الزواج عقب 3 سنوات، حيث كان مترددا بعد فشل زيجته الأولى، وتزوجا عام 1952 والتقيا مرة واحدة أمام الشاشات في فيلم «قطط البحرية» الذي يعد أشهر أفلام نانسي.

وبعد الزواج بدأت مسيرة رونالد ريجان تنتقل من التمثيل إلى عالم السياسة مع انتخابه حاكما لولاية كاليفورنيا ثم توليه الرئاسة الأمريكية لفترة استمت ثمانية أعوام بين عامي 1981 و1989.

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