الغرباوي: وزير الرياضة تسبب في تقليص ورش المسرح الشبابي

قال المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الخامسة إن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي تخلّى عن دعم المهرجان العام الحالي والدورة الجديدة منه، لافتًا إلى أن ذلك كان سببًا في عدم تقديم كم من الورش على هامش الفعاليات.وأضاف الغرباوي، أثناء كلمته خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليًا داخل المجلس الأعلى للثقافة أن السبب الآخر، أيضًا، هو من أجل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.