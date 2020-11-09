نضال الشافعي بالكمامة في مؤتمر شرم الشيخ للمسرح الشبابي

حضر النجم نضال الشافعي المؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الخامسة الذي يقام بالمجلس الأعلى للثقافة داخل دار الأوبرا وهو يرتدي الكمامة كإجراء احترازي من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كُوفيد- 19).وأعلنت إدارة المهرجان عن مشاركة الفنان نضال الشافعي في لجنة تحكيم أحد المسابقات المهمة، ليكون ضمن لجنة تحكيم تتكون من ثلاثة أفراد بينما يقام المهرجان من 16 حتى يوم 20 من الشهر الجاري.يذكر أن آخر أعمال الفنان نضال الشّافعي فيلم زنزانة 7 والذي حقق إيرادات عالية جدًا في دور العرض السينمائي وشارك في بطولته كل من الفنان أحمد زاهر والفنانة منة فضالي وآخرون.