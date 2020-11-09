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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين يجري تعديلات في الحكومة تشمل 5 حقائب وزارية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:08 م
بوتين
بوتين
أ ش أ
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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أول تعديل وزاري كبير في الحكومة الحالية منذ تشكيلها في يناير الماضي، ويشمل التعديل خمس حقائب وزارية.

وأفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن الوزراء الخمسة سيغادرون مناصبهم على الفور، بينما لم يوافق مجلس الدوما الروسي بعد على المرشحين الذين سيحلون محلهم بموجب القانون الجديد.

ومن بين الوزراء الخمسة الذين يغادرون مناصبهم وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، الذي قد يصبح النائب العاشر لرئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، حيث وقع بوتين في وقت سابق اليوم مرسوما باستحداث منصب نائب رئيس الوزراء الجديد، فيما رشح رئيس الوزراء المدير العام لشركة "روس هيدرو" نيكولاي شولجينوف لمنصب وزير الطاقة الجديد.

كما يغادر وزير البناء فلاديمير ياكوشيف منصبه بعد تعيينه مبعوثا رئاسيا مفوضا إلى مقاطعة الأورال الفيدرالية، ورشح رئيس الوزراء نائب وزير البناء إيريك فايزولين لمنصب الوزير.

وشمل التعديل أيضا وزير تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي، ألكسندر كوزلوف، الذي سيصبح وزيرا للموارد الطبيعية والبيئة خلفا لدميتري كوبيلكين، إذا وافق عليه مجلس الدوما.

كما يغادر وزير النقل يفجيني ديتريش منصبه، وقد يحل محله فيتالي سافيليف، الرئيس التنفيذي لخطوط الطيران الروسية "إيروفلوت".

واقترح رئيس الوزراء أيضًا تعيين أليكسي تشيكونكوف، الذي ترأس سابقًا صندوق تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي، في منصب شمل التعديل أيضا وزير تنمية الشرق الأقصى.

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