سقوط أجزاء من عقار بطريق «الجيش المندرة» بالإسكندرية (صور)

سقطت أجزاء من عقار بطريق الجيش المندرة بحري بالإسكندرية، دون خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة ووضع الحواجز.تلقى اللواء أشرف بهجت، رئيس حي ثان المنتزه، بلاغًا يُفيد بسقوط أجزاء من عقار 720 طريق الجيش بمنطقة المندرة بحري، دون خسائر، وعلى الفور تم الانتقال لموقع البلاغ ومعاينة العقار بمعاونة الأجهزة التنفيذية بالمنتزه ثان والقوات الأمنية.وتم اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة، حيث تم وضع حواجز، وأجرى مسئولو الإدارة الهندسية بالمنتزه ثان من معاينة العقار، لاتخاذ الإجراءات القانونية، وما زالت المتابعة جارية.