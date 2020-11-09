62 وفاة و5665 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية بالمملكة، اليوم الاثنين، تسجيل 62 حالة وفاة و5665 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في المملكة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 1295 وفاة، و114986 إصابة.وأفادت وزارة الصحة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، بأن الإصابات الجديدة 3147 حالة في عمّان، و631 حالة في الزرقاء، و581 حالة في إربد، منها 144 حالة في الرمثا، و279 حالة في الكرك، و231 حالة في جرش، و186 حالة في العقبة، و172 حالة في معان، منها 42 حالة في البترا، و170 حالة في البلقاء، و89 حالة في الطفيلة، و79 حالة في المفرق، و66 حالة في مأدبا، و34 حالة في عجلون.وأشارت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 271 حالة، فيما غادرت 225 حالة المستشفيات بعد شفائها.ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليًّا بلغ 1999 حالة، منها 411 حالة على أسرّة العناية المركزة.وأكد البيان الذي أعلنته وزارة الصحة إجراء 27689 فحصًا مخبريّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 2068376 فحصًا، وأن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى 5ر20 بالمئة.ودعت وزارة الصحة الجميع في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، إلى الالتزام بأوامر الدّفاع واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصًا، واستخدام تطبيقي "أمان" و"صحتك".