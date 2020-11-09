الغرباوي: فريق طبي لدعم مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

قال الفنان والمخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الخامسة إن المهرجان يلتزم بشكل كبير بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هناك عدد كبير من الداعمين للمهرجان من بينهم وزارة الثقافة وأكاديمية الفنون وقطاع شئون الإنتاج الثقافي وعدد كبير من القطاعات.أضاف الغرباوي، أثناء حديثه في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا داخل قاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، أن هناك داعمًا جديدًا نظرًا للظروف التي يمر بها العالم كله وهو داعم طبي، لافتًا إلى أن هناك فريق طبي ضخم يدعم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وذلك بدءًا من المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا وحتى حفل الختام في مدينة السلام بشرم الشيخ.