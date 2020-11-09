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الثقافة

غدًا.. مكارم الغمري تقدم قراءة في ترجمة «تحرير تولستوي»

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:06 م
الدكتورة مكارم الغمري
الدكتورة مكارم الغمري
آلاء حسن
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تقدم الدكتورة مكارم الغمري، قراءة في ترجمة كتاب "تحرير تولستوي" لإيفان بونين، ضمن فعاليات برنامج "سلسلة قراءة في كتاب مترجم" الذي تنظمه لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك في السابعة من مساء غدٍ.

تتناول سلسلة قراءة فى كتاب مترجم أحد المترجمين في كل لقاء تقديم لكتاب مترجم يكون من الأعمال التى أضافت إلى الثقافة العربية.

الدكتورة مكارم الغمري لها العديد من المؤلفات الأكاديمية والبحثية في مجالات الأدب والترجمة، والكثير من الكتب النقدية والتحليلية للأدب الروسي، كما أنها ترجمت العديد من المؤلفات الروسية إلى العربية لنشر الأدب الروسي بين متحدثي العربية.

وأشرفت على خمسين بحثا باللغتين العربية والروسية منها علي سبيل المثال (الجذور الاجتماعية للخيال في إنتاج تشيكوف ويوسف إدريس) و( الجريمة بين نجيب محفوظ ودستويفييسكي) وتم نشر هذا البحث الأخير بمناسبة حصول نجيب محفوظ علي جائزة نوبل.

وحصلت على عضوية العديد من الاتحادات واللجان ومن أهمها عضوية اتحاد الكتاب المصريين، وعضوية لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة، الجمعية الدولية للأدب المقارن، والجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب، كما عملت في تحرير مجلة "فصول" للنقد الأدبي، وشاركت في تحكيم العديد من المسابقات المحلية والدولية من أهمها مسابقة الدولة للتفوق في الآداب وجوائز الدولة التشجيعية في الترجمة.

حصلت على العديد من الجوائز منها جائزة الملك فيصل العالمية لسنة 1999 وذلك لدورها القيم باكتشاف تأثير التراث العربي الإسلامي على الكثير من الكتاب الروس، وفي نفس العام فازت بميدالية بوشكين في إطار احتفال الحكومة الروسية بالمئوية الثانية لميلاد شاعر روسيا بوشكين في موسكو، ووسام فخري لنشر الادب الروسي عام 2006 أيضا ميدالية شولوخوف عام 2007، بالإضافة إلى الحصول على درع فخرى من حكومة كوريا الجنوبية نوفمبر 2007.

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