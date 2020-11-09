شرم الشيخ للمسرح الشبابي يتوج اسم الفنانة سناء جميل

حضرت الفنانة القديرة سميحة أيوب المؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الخامسة، المقام داخل قاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.قالت سميحة أيوب أثناء افتتاح المؤتمر: "تفتتح المؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الخامسة ويتوج هذه الدورة اسم الفنانة العظيمة العبقرية الغائبة الحاضرة سناء جميل".وتواصل سميحة أيوب، حاليًا، عمل بروفات العرض المسرحي الـ مورستان الذي يقوم بإخراجه المخرج سمير العصفوري ويشارك في بطولته سماح أنور وأحمد سلامة وآخرون.