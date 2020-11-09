إصابات كورونا في كندا تصل لـ267 ألفا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في كندا إلى 267 ألفا و163 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت تورنتو، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في كندا جراء الإصابة بالفيروس بلغ 10 آلاف و575 حالة، وتعافى من مرض "كوفيد- 19" الذي يسببه الفيروس 218 ألفا و279 من المصابين حتى الآن.وأعلنت كندا عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل نحو 41 أسبوعا.