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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

اتحاد الناشرين المصريين يمنح جمهور الشارقة خصم 50%

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 06:57 م
جمهور الشارقة
جمهور الشارقة
ايهاب مصطفى - آلاء حسن
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في بادرة شكر وردًا على ما فعله الشيخ سلطان القاسمي، وجه اتحاد الناشرين المصريين الشكر لـ أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب.

وأعلن الاتحاد، في بيان الاثنين، عن شكره العميق تجاه الاحتفاء الذي قام به سمو الشيخ في معرض الشارقة للكتاب.

وتابع البيان: "نتقدم بكل الشكر والتقدير للجنة المنظمة للمعرض على الجهود المبذولة فى التنظيم الرائع للمعرض خاصة فى ظل جائحة كورونا، ليكون أول معرض دولى للكتاب يقام فى هذه الظروف العصيبة وبهذا الإخراج الرائع فى التنظيم ومراعاة الإجراءات الاحترازية التى تحافظ على الناشرين والجمهور".

كما تقدم اتحاد الناشرين ردًا على هذا الاحتفاء بالتقدم بمنح جمهور الشارقة خصم 50% على كل إصدارات دور النشر المصرية المشاركة في معرض الشارقة للكتاب.
اتحاد الناشرين المصريين يمنح جمهور الشارقة خصم 50%
اتحاد الناشرين المصريين يمنح جمهور الشارقة خصم 50%

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