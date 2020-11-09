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عالم

«قبرص ميل»: مصر تسعى لتقليل الاعتماد على الطاقة النظيفة بدلا من البنزين

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 06:58 م
الطاقة النظيفة
الطاقة النظيفة
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "قبرص ميل" أن قبرص تعتمد على استيراد النفط بشكل مرتفع، حيث بلغ إجمالي استهلاك الطاقة الأولية في قبرص في عام 2018 حوالي 48،400 برميل نفط مكافئ يوميا.

وتابعت أنه بناءً على الخطط الحالية ومع احتمال تشغيل محطة الغاز الطبيعي المسال الجديدة (LNG) في فاسيليكو بحلول عام 2022، ستحل واردات الغاز الطبيعي المسال محل المنتجات النفطية في توليد الطاقة بحلول نهاية عام 2023.

وأضافت أن قبرص ستظل بحاجة إلى منتجات نفطية بعد أن يبدأ تدفق الغاز الطبيعي المسال، حتى لو انتقلت جميع عمليات توليد الطاقة إلى مزيج من الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة.

ووفقًا لـNECP فإنه بحلول عام 2024، ستظل هناك حاجة إلى حوالي 17000 برميل نفط مكافئ يوميًا من منتجات النفط والنفط للنقل، وذلك لأن مصادر الطاقة المتجددة لم يكن لها أي تأثير كبير على هذه القطاعات، والأهداف في برنامج التعاون الاقتصادي الوطني متواضعة في أحسن الأحوال.

وتابعت أن مصر اتخذت مسارا مختلفا، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا الأسبوع لتكثيف الجهود الرامية إلى تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، والقصد من ذلك هو ترشيد استهلاك البنزين والديزل وتقليل تلوث الهواء وانبعاثات غازات الدفيئة.

وأضافت أن مصر بدأت تتابع خطط العالم في الاعتماد على الطاقة النظيفة مثل الشمس والغاز الطبيعي.

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