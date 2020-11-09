الأنبا نيقوديموس يرأس احتفالات القديس نكتاريوس (صور)

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه خدم المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس والكيل البطريركي بالقاهرة صلاة الغروب الاحتفالية في باحة المقر البطريركي بالحمزاوي في القاهرة.أضاف أنطونيو، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن أقيمت هذه الخدمة لمسكن حيث توجد الزنزانة ومصلى القديس نكتاريوس.وشارك في الخدمة الأرشمندريت دمسكينوس الأزراعي رئيس دير مار جرجس في القاهرة القديمة، والأرشمندريت ستيفانوس، والأرشمندريت يواكيم، والأرشمندريت باييسيوس، والأرشمندريت ميشيل فؤاد، والأرشمندريت ثيودوروس صوصو، والأب بافلوس نعيم.