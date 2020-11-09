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الكرازة

مَن هو القديس الذي اعتذرت له الكنيسة في مئوية رحيله؟

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:01 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
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قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن كنيسة الروم تحتفل بمائة عام على رحيل القديس نكتاريوس 1920- 2020.

أضاف أنطونيو، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن القديس العصر نكتاريوس هو متروبوليت المدن الخمس في بطريركية الاسكندرية (1891-1920).

وتابع "بسبب وشايات من الأوساط الإكليريكية الكيدية على أن المتروبوليت نكتاريوس يسعى لأن يصير بطريركًا، نحاه وطرده البابا صفرونيوس الرابع (1870-1899) في 1872 التي ثبت فيما بعد أنها كاذبة، وأنه ظلم بهذا القرار".

وواصل: "رحل في 9 نوفمبر 1920، وفي 1961 أعلنت البطريركية المسكونيّة قداسته. ثم في 1963 وضعوا بقاياه في آنية فضيّة وجعلوها في كنيسة الدير الذي كان أسسه للراهبات في جزيرة إيجينا باليونان، وفي 15 سبتمبر 1998 رد البابا البطريرك بيتروس السابع والمجمع المقدس لبطريركية الاسكندرية الاعتبار للقديس نكتاريوس بإعادة رتبته الكهنوتية التي نُزعت عنه، بكتابة اعتذار وطلب المغفرة منه لما تعرض له من ظلم واضطهاد".

واختتم: "في هذا اليوم أقيم قداس إلهي حضره العديد من رؤساء الكنائس الأرثوذكسية، وأعلن فيه الاعتذار المقدم من مجمع بطريركية الاسكندرية بقيادة البابا البطريرك بيتروس، كما رسمت أيقونة يظهر فيها البابا البطريرك بيتروس وهو يقدم الاعتذار المكتوب إلى القديس نكتاريوس وهو في السماء".

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