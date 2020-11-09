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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

المعارضة التركية تطالب أردوغان بالاستقالة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 05:28 م
أردوغان
أردوغان
آية حسني
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أكدت اللجنة التنفيذية المركزية بحزب الشعوب الديمقراطي، اليوم الاثنين، أن قرار استقالة وزير الخزانة والمالية، بيرات ألبيرق، مؤشر كبير على أن تركيا تمر بأزمة كبيرة للغاية.

وعلقت اللجنة التنفيذية المركزية بحزب الشعوب الديمقراطي على قرار استقالة صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخزانة والمالية، قائلة: «قرار استقالة الصهر بهذه العجلة هو مؤشر على أن تركيا تمر بأزمة كبيرة للغاية كما أن هذه الأزمة تتفاقم»، وفقًا لما ذكره موقع «تلى 1» التركي.

ودعت اللجنة التنفيذية لحزب الشعوب الديمقراطي الرئيس التركي أردوغان إلى الاستقالة، حيث قالت «ندعو الرئيس التركي أردوغان إلى الاستقالة، والطريق الوحيد لضمان سلامة تركيا هو الانتخابات المبكرة. وحزبنا جاهز لذلك».

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