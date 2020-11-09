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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

5 أقنعة وجه تناسب أصحاب اللحى الطويلة (صور)

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:01 م
أقنعة وجه
أقنعة وجه
مارسيل نظمي
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أصبحت أغطية الوجه، سواء أكانت من القماش أو الأقنعة الطبية، أو أغطية العنق أو دروع الوجه، قطعة أساسية في خزانة الملابس من أجل تحقيق غرض التباعد الاجتماعي، وبالتالي أصبحت جزءًا من أسلوبنا، وطريقة للتعبير عن مظهرنا.

تشكل الكمامات العصرية أيضًا نفس الأهمية بالنسبة إلى الرجال، ويبحث من لديهم لحى أو شعر وجه، عن أغطية وجه كبيرة جدًا أو أقنعة مصممة خصيصى للرجال أصحاب الذقون. هذا بالتحديد ما انتبهت إليه العلامات التجارية الكبرى لتصنع أقنعة الوجه الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد- 19"، بحيث تصبح خاصة للرجال أصحاب اللحى الطويلة. وهنا جولة حول أبرز هذه الأقنعة.
أقنعة الوجه الكبيرة
أقنعة الوجه الكبيرة
1- أقنعة الوجه الكبيرة
أقنعة الوجه الكبيرة (XXL)، ذات مطبوعات متنوعة، ويبلغ سعرها 9.99 جنيه إسترليني 13.44 دولارًا لكل منها، ويمكن شراؤها من المتجر الإلكتروني Etsy.
5 أقنعة وجه تناسب
2- قناع بلون منديل البدلة الكلاسيكية
يتطابق هذا القناع مع لون وخامة مناديل البدلات الكلاسيكية، بحيث يمكن ارتداؤه في المناسبات الرسمية واجتماعات العمل، وهو من علامة تشارلز.
5 أقنعة وجه تناسب
3- أقنعة تناسب الشتاء
تعتبر أدوات العناية بالرقبة أيضًا خيارًا شائعًا لقناع الوجه للرجال، خاصةً مع الطقس البارد- ويمكنك حتى العثور على هذه الأنواع من أغطية الوجه مع المرشحات لتوفير حماية إضافية.
5 أقنعة وجه تناسب
4- غطاء وجه من القطن
يعد غطاء وجه من علامة شامبراي مصنوع من القطن بنسبة 100٪، ويوفر تغطية من الأنف إلى الذقن، ويحتوي على جيب مرشح وحلقتي أذن بالإضافة إلى ربطة لإحكام التثبيت.
5 أقنعة وجه تناسب
5- غطاء للوجه كامل
يعد هذا القناع جيدًا في الطقس البارد، حيث يغطي الرقبة والوجه بشكل كامل للوجه متوافق مع المرشح مصنوع حسب الطلب ومتوفر بعشرة ألوان وأنماط.

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