تمركز معدات القابضة للمياه بالقاهرة والجيزة للتعامل الفوري مع الأمطار

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن انتشار معدات وسيارات شركتى الصرف الصحي بالقاهرة والجيزة، منذ صباح يوم السبت 7 نوفمبر 2020، بالمحاور الرئيسية والأنفاق ومطالع الكبارى للتعامل مع الأمطار التى تشهدها محافظتا القاهرة والجيزة، وفقًا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية.وأوضحت الشركة- فى بيان لها- أنه تم رصد سقوط أمطار خفيفة متفرقة، فى الثانية عشرة ظهر اليوم الإثنين، على محافظة القاهرة بمناطق "غرب القاهرة- رمسيس- والأتوستراد– المنصة- وصلاح سالم- منطقة شرق مدينة نصر- منطقة طرة- منطقة الجنوب- منطقة كورنيش المعادى"، كما سقطت أيضًا أمطار خفيفة على محافظة الجيزة بمناطق "المهندسين- وفيصل والهرم وجامعة القاهرة وإمبابة"، دون أى تأثير.وأفادت الشركة بانتشار فرق المتابعة الميدانية بمختلف الميادين ونقاط التمركز لرصد أماكن سقوط الأمطار للتعامل الفوري معها، بالإضافة إلى تمركز المعدات في كل المناطق الحيوية.يأتى هذا فى إطار خطة طوارئ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع الأمطار.