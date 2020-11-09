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تحقيقات

كيف دعّمت مصر الغرب في حربه ضد الإرهاب؟

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 09:48 م
حرب ضد الإرهاب
حرب ضد الإرهاب
سالي رطب
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عانت مصر لسنوات طويلة من ويلات الإرهاب، الذي تصدت له وحيدة، لكنها وقفت بجانب الكثير من الدول التي تعرضت لعمليات إرهابية، وشاركت بالعديد من المؤتمرات الدولية الهادفة إلى وضع خطط واستراتيجيات لمجابهة الإرهاب.

"الدستور" في التقرير التالي وبالتزامن مع لقاء وزير الخارجية سامح شكرى، ونظيره وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، عقب العملية الإرهابية التي تم تنفيذها مخرًا في فرنسا، عن دور مصر في دعم دول العالم في حربها ضد الإرهاب.

إدانات مصرية للحوادث الإرهابية
كانت مصر من أوائل الدول التي عانت من الإرهاب، لكنها وقفت دائمًا بجانب الدول التي تعرضت لحوادث إرهابية، وكان آخرها الحادث الإرهابي الذي وقع في فرنسا وأكدت تضامنها مع باريس من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكاله وصوره.

وجدّدت مصر رفضها القاطع لكافة أشكال العنف والتطرف والجرائم الإرهابية، ومطالبتها بضرورة تكاتُف وتكثيف الجهود الدولية من أجل التصدي للإرهاب بكافة مظاهره بعد الحادث الإرهابي الذي تعرضت له فيينا منذ أيام قليلة، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين النمساويين.

وشددت القاهرة على تضامنها مع الحكومة والشعب الأمريكي بعد انفجار هز وسط مانهاتن بنيويورك، موضحة أن تلك الأعمال الإرهابية وما تعكسه من فكر متطرف وامتهان للكرامة الإنسانية، تعد انتهاكًا صارخًا للشرائع والمبادئ الإنسانية، مطالبة بتبني المجتمع الدولي استراتيجية دولية شاملة للقضاء على الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، ومكافحة الفكر المتطرف الذي يزكيه ويساعده على الانتشار؛ من أجل تعزيز السلم والأمن الدوليين.

مصر تشارك في مؤتمرات دولية لمحاربة الإرهاب
شاركت مصر في العديد من المؤتمرات الدولية الرامية إلى محاربة الإرهاب في العالم كله، وكان آخرها منذ شهور قليلة عندما شاركت مصر في مؤتمر مكافحة الإرهاب في أستراليا بمشاركة وفود أكثر من 65 دولة، من بينهم وفود 23 دولة شاركت على المستوى الوزاري، إضافة إلى ممثلي 15 منظمة دولية من ضمنها الأمم المتحدة، وعدد من المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني.

وتبنت مصر مقاربة عالمية شاملة في مواجهة الإرهاب تقوم على تكاتف الجهود على المستويات الوطنية والإقليمية ومتعددة الأطراف، ولا تقتصر على المواجهة العسكرية والأمنية، بل تمتد لمعالجة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والأيدولوجية.

وتركز موقف مصر في محاربة الإرهاب على ضرورة محاسبة جميع الدول التي ترعى الإرهاب وتحتضن عناصره وتوفر لهم الملاذ الآمن بما في ذلك المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

ووضعت مصر بعض القوانين لمحاربة الإرهاب منها وحدة مكافحة غسل وتمويل الإرهاب، وتطبيق الشمول المالي ومواكبة التطورات التكنولوجية التي تلجأ إليها الجماعات الإرهابية لتمويل عملياتها، بما في ذلك الإجراءات الوقائية للتعريف بالوسائل التي تستخدمها مثل هذه الجماعات في تمويل عملياتها.

اتفاقية بين مصر وأمريكا لمحاربة الإرهاب
منذ ما يقرب من عام ونصف أبرمت مصر اتفاقية عسكرية مع أمريكا لتعزز البلدان جهود هزيمة الإرهاب والحفاظ على السلام والأمن لشعوبنا"، وأوضحت السفارة الأمريكية أنه "في الفترة التي سبقت الاجتماعات الناجحة التي عقدها وزير الخارجية الأمريكي (مايك) بومبيو في القاهرة، انتهينا من إبرام اتفاقية ثنائية للتعاون العسكري المتقدم بين الولايات المتحدة ومصر، مشيرة الاتفاقية وجه آخر للشراكة الاستراتيجية التي تتمتع بها بلادنا منذ عقود، وستعزز جهود هزيمة الإرهاب والحفاظ على السلام والأمن لشعوبنا".

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