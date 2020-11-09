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محافظات

«الأنصاري» يتفقد المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمدينة الفيوم

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 05:03 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
الفيوم - زينب علاء
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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، كما التقى عددًا من أهالي مركز ومدينة الفيوم، للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم لإيجاد الحلول المناسبة لها، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات.

وخلال اللقاء استمع محافظ الفيوم لشكوى أحد المواطنين من قرية البسيونية التابعة لمركز الفيوم من عدم توصيل خدمة الصرف الصحي لعزبة صلاح الدين التابعة للقرية، ووجه المحافظ رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي ببحث الشكوى ودراسة توصيل الصرف الصحي لأهالي العزبة، كما وجه مدير مديرية التموين بفحص شكوى مواطن من نفس العزبة لتشغيل مخبز بلدي لخدمة الأهالي، ووجه المحافظ رئيس مركز مدينة الفيوم بسرعة رفع القمامة والأتربة من شارع أبوالنور بمنطقة النويري بمدينة الفيوم، وتوفير أماكن لإقامة عدد من الأكشاك لبعض الشباب وذوي الهمم بمدينة الفيوم.

ووجه المحافظ، سكرتير عام المحافظة بالتنسيق مع مدير عام الطرق بسرعة صرف المستحقات المالية لأسرة أحد المواطنين كان يعمل بمديرية الطرق قبل وفاته.

كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير بعض المساعدات للأسر الأولى بالرعاية، واستخراج كارت الخدمات المتكاملة لأحد المواطنين من متحدي الإعاقة، ووجه المحافظ بتكليف أحد أعضاء التفتيش المالي والإداري بالمحافظة لإنهاء صرف مستحقات إحدى العاملات بمديرية التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع التأمينات الإجتماعية لبلوغها سن المعاش.

كما وجه المحافظ بتوفير بطاريات لسماعات الأذن (حجارة) لطفلين من الأسر الأولى بالرعاية من خلال فرع التأمين الصحي بالفيوم، ووجه مدير مديرية القوى العاملة بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من الشباب، كما وجه رئيس شركة كهرباء الفيوم بفحص شكوى أحد المواطنين لتضرره من زيادة فاتورة الكهرباء.

وعقب الانتهاء من لقاء خدمة المواطنين تفقد محافظ الفيوم سير العمل بالمركز التكنولوجي للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل، والوقوف على إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء من المواطنين.

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