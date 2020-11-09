ورشة عمل عن دور الزراعة العضوية فى النهوض بمحاصيل الخضر بالنوبارية

ينظم المعمل المركزي للزراعة العضوية بالتعاون مع مديرية الزراعة بالنوبارية ورشة عمل عن النهوض بمحاصيل الخضر، وذلك بحضور حسام الدين محفوظ وكيل وزارة الزراعة بالنوبارية والدكتورة مايسة لطفي مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية.وأشارت الدكتورة مايسة إلى أن الورشة سوف تناقش التعريف بالزراعة العضوية والمعايير المنظمة لها والمواد المسموح باستخدامها في التغذية والمقاومة، كما تناقش التعريف بالمركبات التي ينتجها المعمل سواء مواد مكافحة للأمراض والآفات واقتصاديات الزراعة العضوية لمحاصيل الخضر.