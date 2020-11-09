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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

ورشة عمل عن دور الزراعة العضوية فى النهوض بمحاصيل الخضر بالنوبارية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 05:03 م
محاصيل الخضر بالنوبارية
محاصيل الخضر بالنوبارية
عبدالناصرمحمد
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ينظم المعمل المركزي للزراعة العضوية بالتعاون مع مديرية الزراعة بالنوبارية ورشة عمل عن النهوض بمحاصيل الخضر، وذلك بحضور حسام الدين محفوظ وكيل وزارة الزراعة بالنوبارية والدكتورة مايسة لطفي مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية.

وأشارت الدكتورة مايسة إلى أن الورشة سوف تناقش التعريف بالزراعة العضوية والمعايير المنظمة لها والمواد المسموح باستخدامها في التغذية والمقاومة، كما تناقش التعريف بالمركبات التي ينتجها المعمل سواء مواد مكافحة للأمراض والآفات واقتصاديات الزراعة العضوية لمحاصيل الخضر.

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